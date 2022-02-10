Родина Кардаш’ян запускає нове реаліті-шоу

Звезды / Новости 10 февраля 2022

Cosmo

Чудова новина для всіх фанаток та фанатів реаліті-шоу «Сімейство Кардаш`ян» («Keeping Up With Kardashians») — знаменита родина вирішила перезапустити його під більш лаконічною назвою «The Kardashians». Шоу, прем’єра якого запланована на 14 квітня, буде транслюватись на сервісах Hulu та Disney +, повідомляє Daily Mail.

У тизері серіалу з`явилися головні героїні шоу: Хлої, Кім, Кайлі, Кортні, Кендалл і мати сімейства, Кріс Дженнер. Відомо, що проект розкриє нові ексклюзивні історії з життя знаменитої родини. «Всі стіни будуть зруйновані», — йдеться у ролику, опублікованому на офіційній Instagram сторінці шоу.

Хоча точний сценарій шоу досі не відомий, проте у житті знаменитої сім’ї за останній час сталося багато змін. 2021 рік виявився багатим на різні події: Кім подала на розлучення з Каньє Вестом, Кайлі розкрила другу вагітність, Кортні заручилася з Тревісом Баркером, Кендал почала роман із баскетболістом Девіном Букером, а Хлоя пережила драму з колишнім Трістаном Томпсоном.

Нагадаємо, що оригінальне шоу сім`ї Кардаш`ян завершилось у 2020 році. Серіал мав 20 сезонів, починаючи з 2007 року.

Текст: Дар`я Чижик