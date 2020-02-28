Романтик: Дэвид Бекхэм признался, что все еще хранит кое-что памятное со дня знакомства с женой

Звезды / Новости 28 февраля 2020

Cosmo

Виктория и Дэвид Бекхэм — просто невероятная пара! Им не только удалось построить блестящую карьеру не в ущерб отношениям, а еще и на протяжении 20 лет сохранить в них страсть и романтику. Так, на этой неделе Виктория Бекхэм поделилась милым архивным с Дэвидом (еще до того, как они стали мужем и женой), а сегодня сам футболист тоже раскрыл некоторые безумно романтичные подробности их знакомства.

На шоу Джимми Фэллона Дэвид Бекхэм признался, что до сих пор хранит билет на поезд, на котором Виктория написала свой номер телефона в день их знакомства. Он также рассказал, что впервые увидел будущую жену на матче «Манчестер Юнайтед», где она отдыхала с менеджером и коллегой из Spice Girls. Но тогда им не удалось пообщаться.

«Спустя неделю она снова пришла на игру, и я решил: «Почему бы нет?». Она оставила свой номер на билете на поезд. Я все еще храню его. 20 лет и четыре ребенка спустя», — рассказал Дэвид. Как же это мило!





