Романтик: Дэвид Бекхэм признался, что все еще хранит кое-что памятное со дня знакомства с женой

Звезды / Новости
28 февраля 2020
Cosmo

Виктория и Дэвид Бекхэм — просто невероятная пара! Им не только удалось построить блестящую карьеру не в ущерб отношениям, а еще и на протяжении 20 лет сохранить в них страсть и романтику. Так, на этой неделе Виктория Бекхэм поделилась милым архивным с Дэвидом (еще до того, как они стали мужем и женой), а сегодня сам футболист тоже раскрыл некоторые безумно романтичные подробности их знакомства.

На шоу Джимми Фэллона Дэвид Бекхэм признался, что до сих пор хранит билет на поезд, на котором Виктория написала свой номер телефона в день их знакомства. Он также рассказал, что впервые увидел будущую жену на матче «Манчестер Юнайтед», где она отдыхала с менеджером и коллегой из Spice Girls. Но тогда им не удалось пообщаться.

«Спустя неделю она снова пришла на игру, и я решил: «Почему бы нет?». Она оставила свой номер на билете на поезд. Я все еще храню его. 20 лет и четыре ребенка спустя», — рассказал Дэвид. Как же это мило!

 



 

4 5 6
Автор: Юля Чуенок
Фото: instagram @victoriabeckham,
Спецпроекты
Прокачай свои навыки

ухода за кожей!
Иракли Макацария:

«Если я живу с человеком, для меня имеет большое значение вдыхать его аромат по утрам»
Читайте также
1
Дэвид Бекхэм рассказал, что хранит в память о первом знакомстве с Викторией
2
«Я горжусь им», – Дэвид Бекхэм рассказал об отношениях с принцем Гарри
3
25 самых стильных образов Натальи Водяновой
4
Образ дня: Рене Зеллвегер в платье с кружевом и высокими разрезами
5
Роузи Хантингтон-Уайтли показывает, что надеть на свидание с парнем
Звезды / Новости
Об этом все говорят

Как две капли воды: Белла Хадид и Карла Бруни поразили невероятным сходством в соблазнительной совместной фотосессии

Будто сестры!

Звезды / Новости
Надо прочитать

Больше не имеют права: правительство Канады не будет оплачивать безопасность Гарри и Меган

Еще одна привилегия, с которой супруги распрощаются.

Звезды / Новости

Что бы это значило: Ирина Шейк показала кольцо на безымянном пальце

Скоро свадьба?

Звезды / Новости
Об этом все говорят

Вот это поворот: Тейлор Свифт стала мужчиной

К слову, не очень симпатичным!

Звезды / Новости
Об этом все говорят

«Давай утопим, а потом сожжем Эмбер»: обнародовали шокирующие сообщения Джонни Деппа о его бывшей жене

Слабонервным не читать!

Звезды / Новости
Это интересно

«Идеальное воссоединение!»: Кортни Кокс поделилась подробностями съемок новых «Друзей»

До сих пор не можем поверить, что это случится!  

Loading...
Звезды / Новости
Надо прочитать

Опять в немилость: королева разочарована поступками Гарри и Меган

Очередной скандал.

Звезды / Новости

«Зовите меня просто Гарри»: принц отказался от титула во время визита в Шотландию

Реакция на решение королевы Елизаветы. 

Звезды / Новости

«Это оскорбление всего британского народа»: отец Меган Маркл резко высказался о конфликте Меган и Гарри с Елизаветой II

Подливает масла в костер.  

Звезды / Новости
Это интересно

Роскошная: Кейт Миддлтон похвасталась идеальной фигурой (и спортивной формой) в облегающем наряде

Глаз не отвести!    

Звезды / Новости
Об этом все говорят

Как Владимир Кличко отреагировал на избиение его бывшей возлюбленной Хайден Панеттьери

«Он продолжает заботиться о ней».  

Звезды / Новости
Это интересно

Неожиданно: Пэрис Хилтон заявила, что является кровной родственницей королевы Елизаветы II

Вот это поворот!  

Звезды / Новости
Надо прочитать

Все налаживается: Гарри и Меган посетят свадьбу принцессы Беатрис

Еще один визит в Лондон.

Звезды / Новости
Надо прочитать

Сильно: звезда «Секса в большом городе» Синтия Никсон высказалась о гендерных стереотипах

«Приготовь ему ужин. Сделай его счастливым. Это женская работа». Речь актрисы обсуждают все!

Звезды / Новости
Об этом все говорят

СМИ: Меган Маркл и принц Гарри снова переезжают — на этот раз в США

Поговаривают, молодая семья уже присмотрела себе особняк по соседству с Мелом Гибсоном и Кейтлин Дженнер.

Читайте также
1
Иракли Макацария: «Если я живу с человеком, для меня имеет большое значение вдыхать его аромат по утрам»
2
Пейзажі Ісландії та Київської області в новому кліпі Pianoбой на ліричну пісню «Пустеля»
3
Beauty-эволюция Натальи Водяновой в 30 фотографиях
4
«Он наслаждается своей новой ролью», — Дэвид Бекхэм прокомментировал переезд принца Гарри в Канаду
5
Катя Осадча зворушливо привітала маму з днем народження
 
© Copyrignt Cosmopolitan Ukraine, 2019. Все права защищены.