«Саманта не является частью этой истории»: Сара Джессика Паркер об отсутствии Ким Кэтролл в продолжении «Секса в большом городе»​​​​​​​

Звезды / Новости 12 января 2021

Cosmo

На днях слухи о том, что вскоре мы можем увидеть новый сезон легендарного сериала «Секс в большом городе»​, подтвердились. Правдой, к сожалению, оказался и тот факт, что Ким Кэтролл, исполнившая роль нашей любимой Саманты Джонс, в нем не сыграет.

Это, само собой, расстроило поклонниц сериала, которые объясняют отсутствие в продолжении одной из главных героинь враждой между Ким и Сарой Джессикой. Впрочем, исполнительница роли Кэрри Брэдшоу такие слухи пресекает на корню — на днях она рассказала о настоящей причине отсутствия Кэтролл в новом сезоне в ответ на комментарий одной из подписчиц.

«У меня нет к ней никакой неприязни. Я никогда не говорила ничего подобного и никогда не скажу. Саманта не является частью этой истории, но она всегда будет частью нас. Неважно, где мы и чем занимаемся», — отметила Паркер.