Сара Джессика Паркер, Синтия Никсон и Кристин Дэвис прокомментировали секс-скандал вокруг Криса Нота

Звезды / Новости 21 декабря 2021

Cosmo

На днях мы писали о том, что Криса Нота, сыгравшего роль Мистера Бига в сериале «Секс в большом городе», обвинили в сексуальном насилии сразу три женщины. Заявления девушек моментально сказались на карьере и личной жизни актера — канал CBS отказался от его дальнейших услуг в съемках сериала «Уравнитель», а жена Нота, по сообщениям западных СМИ, планирует расстаться с ним.

Ситуацию также прокомментировали коллеги актера по сериалу «Секс в большом городе» — Сара Джессика Паркер, Синтия Никсон и Кристин Дэвис опубликовали общее заявление.

«Мы шокированы и глубоко опечалены обвинениями в адрес Криса Нота. Мы поддерживаем женщин, которые смогли поделиться этим сложным и болезненным опытом. Мы знаем, как им было сложно сделать это, и мы благодарим их за этот поступок», — отметили звезды.