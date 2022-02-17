Сара Джессіка Паркер заявила, що вона проти повернення Кім Кетролл у продовження серіалу «Секс і місто»

Звезды / Новости
17 февраля 2022
Cosmo

Схоже, надії на те, що ми колись побачимо Керрі Бредшоу та Саманту Джонс в одному кадрі, немає. Так, в одному зі своїх останніх інтерв`ю Сара Джессіка Паркер заявила, що не була б рада поверненню Кім Кетролл до роботи над продовженням серіалу «Секс і місто».

«Не думаю, що я була б «за», через те, як багато Кім ділилася публічно своїми емоціями стосовно цієї історії. Я не брала у цьому участі і не читала статті, однак інші розповідали мені про них», — зазначила Паркер у розмові з Variety.

Тож, можна припустити, що навіть якби Кетролл захотіла приєднатися до касту у другому сезоні «І просто так...», який ми побачимо майже зі стовідсотковою ймовірністю, це викликало б гучні дискусії. Незважаючи на те, що і виконавиці головних ролей, і творці серіалу не раз визнавали, що персонаж Саманти Джонс дуже важливий для шоу — хай навіть і без фізичної присутності Кім Кетролл.

Шкода!

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Фото: Gettyimages
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