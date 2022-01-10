Сцену с Крисом Нотом вырезали из финального эпизода продолжения «Секса в большом городе»

Звезды / Новости 10 января 2022

Cosmo

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В конце прошлого года разгорелся скандал вокруг Криса Нота, которого обвинили в сексуальном насилии сразу несколько женщин. Несмотря на то, что актер отрицает все обвинения в свою сторону, он уже начал нести огромные убытки как в личном плане (супруга Нота собирается подать на развод), так и в профессиональном. От работы с Крисом отказалось множество брендов, а HBO Max принял решение вырезать сцену с Мистером Бигом из финала продолжения «Секса в большом городе».

Надеемся, что смерть Мистера Бига в первом эпизоде сиквела «И просто так…» уже ни для кого не является секретом. Но, как оказалось, мы могли увидеть его еще раз в финальной серии, когда Кэрри будет развеивать прах погибшего мужа над Сеной. В этот момент супруг якобы должен был появиться перед ней в виде последнего воспоминания. Однако, создатели сериала решили, что эта небольшая сцена не играет значительной роли в сюжете, и вырезали ее.

Текст: Ольга Распутняя