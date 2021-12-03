Секреты красоты блогера Надин Медведчук

Красота / Новинки
3 декабря 2021
Cosmo

C каких beauty-процедур начинается твой день?

Каждое мое утро начинается со стакана теплой воды и контрастного душа. Трижды в неделю по утрам делаю скрабирование средством Elemis, которое прекрасно борется с целлюлитом. Наношу его на зону ног. Следующий этап — гигиена ротовой полости и умывание. Использую дневной увлажняющий крем (предпочитаю средства из линейки Avene Cleanance). После увлажнения кожи сразу наношу тональный крем. И потом могу уже спокойно снимать stories (улыбается).

7 любимых beauty-продуктов Надин Медведчук

  1. Мой must-have и лучший друг, который всегда со мной, — это консилер Dior forever (2 оттенок).
  2. Тональная основа Yves Saint Laurent Touche Eclat (40 оттенок).
  3. Скульптор Dior Backstage Contour Palette.
  4. Хайлайтер Mary-Lou.
  5. Тени для бровей от Bobbi Brown.
  6. Блеск для губ L`Absolu Gloss Rosy Plump от Lancome.
  7. Маска Золушки от Valmont (идеальная сияющая и свежая кожа после 30 часов съемок на проекте «Холостяк»-11 — ее заслуга)

Главный предмет в косметичке, который всегда с тобой?

Консилер Dior forever (2 оттенка), но, если честно, у меня есть 4 разных оттенка. Уже год обожаю этот продукт. Также со мной всегда AirPods и крем для рук в форме яйца Chanel.

Расскажи об уходе за волосами.

Я часто экспериментирую, меняю средства. Еще чаще делаю уход в салонах красоты. Из моих фаворитов: шампуни бренда Matrix, La Biosthetique (особенно люблю термозащиту от этого бренда). Для идеального браша за 10 минут использую фен Dyson и щетку iKoo.

Расскажи о питании и о том, как оно влияет на твою внешность.

Считаю, то, что мы едим = то, как мы выглядим. У меня есть стоп-продукты: сахар, газированные напитки, искусственные соки, чипсы, сладости, хлебобулочные изделия. Иногда могу выпить бокал игристого или бокал вина. Питаюсь трижды в день без перекусов. Уже два месяца не ем мяса, экспериментирую. Обожаю зелень, овощи, рыбу и морепродукты. Также я не курю. Конечно, иногда устраиваю себе читмил. Например, в путешествиях могу позволить себе лишнего.

Любишь спорт?

Мне повезло с генетикой. Впервые в зал я пошла в 30 лет. Занимаюсь 2-3 раза в неделю уже почти 5 месяцев. Главное, что я нашла для себя идеальный зал и идеального тренера, который меня очень мотивирует и помогает достигать отличных результатов. Если говорить об экстраординарном спорте, я профессионально занимаюсь пулевой стрельбой. Стреляю из мелкокалиберного оружия. Одна из целей на 2022 год — получить звание мастера спорта.

Кого считаешь эталоном красоты?

Катю Сильченко — для меня она пример настоящей украинской красоты в сочетании с гармонией, мудростью, высокой самооценкой и идеальным чувством стиля. Если говорить о мировых звездах — Сальму Хайек. Женщина с огнем в глазах, удивительной харизмой и шикарными формами. Пример позиционирования и красоты — Анджелина Джоли. Она использовала свою публичность в благих намерениях для общества. Вот такой путь тоже хочу пройти!

Считаешь ли ты красоту залогом успеха?

Залог успеха — это внутреннее состояние, гармония и понимание жизненной позиции, куда ты идешь, чего хочешь. Это любовь к себе и блеск в глазах, именно с этого начинается красота! Главное полюбить себя, быть уверенной — тогда твою красоту увидят все!

Твой главный секрет удачного селфи?

Важнейший секрет — удачный свет. Он идеальный на восходе или закате солнца. Или же профессиональный студийный свет и макияж. А еще, конечно, искренний взгляд! Для меня искренность — это главный секрет всех съемок!

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