Семейная идиллия: Анджелина Джоли на прогулке с дочерью Вивьен и домашними любимцами

Звезды / Новости 9 января 2020

Cosmo

В последнее время актриса Анджелина Джоли всеми силами старается больше времени уделять семье. Так, звезда регулярно берет детей с собой на премьеры собственных фильмов, то и дело попадает в объектив папарацци во время семейных прогулок или шопинга, а на днях даже пропустила церемонию «Золотой глобус», чтобы побыть в этот вечер с близкими.

Сегодня же актриса снова была замечена во время семейной прогулки с дочерью Вивьен и их домашними любимцами. Мама и дочь вместе выгуливали собак и еле поспевали за ними. Для этой прогулки Анджелина выбрала сдержанный наряд: черные брюки она дополнила низкими лодочками, белым топом и самым стильным пальто сезона — маскулинным и в пол. Даже в таких повседневных образах актриса великолепна. Согласна?