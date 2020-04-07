Семейная коллаборация: Ким Кардашьян и Крис Дженнер запускают парфюмерную линию

Звезды / Новости 7 апреля 2020

Cosmo

Пока мы с тобой пересматриваем любимые сериалы и учимся готовить новые блюда, Ким Кардашьян и Крис Дженнер запускают новую линию парфюмерии. Об этом они объявили на своих инстаграм-страницах. По их словам, главным источником вдохновения были отношения мамы и дочери. Это сподвигло создать аромат, который точно передавал бы всю нежность, трепетность и силу такой связи.

«Я всегда хотела поработать с мамой. Теперь есть возможность воссоздать ее запах. Это будет невероятный аромат. Сочетание цветочных, фруктовых и кремовых нот», — говорит Ким.

Кроме самого факта коллаборации, интересно еще и то, что часть прибыли от продаж будет передана на благотворительность.

Прекрасный концепт и инициатива, на наш взгляд.