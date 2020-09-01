Семейный день: Ирина Шейк на прогулке с новым возлюбленным и дочерью Леей

Звезды / Новости
1 сентября 2020
Cosmo

Весной этого года в западной прессе появилась информация о том, что Ирина Шейк встречается с известным ловеласом Вито Шнабелем, у которого ранее были отношения с Хайди Клум, Эмбер Херд, Деми Мур, Эль Макферсон и не только. Тогда звезды несколько раз появлялись в объективах папарацци вместе, еще больше подогревая слухи о своем романе.

А на днях они снова были замечены вместе — в этот раз не вдвоем, а с дочерью модели Леей. Ирина, которая выбрала для прогулки соблазнительное шелковое платье украинского бренда Ttswtrs, успевала и играть с малышкой, и о чем-то увлеченно разговаривать с Вито (фото здесь).

Несмотря на то, что модель пока официально не подтвердила свой роман со Шнабелем, западные СМИ уверены в том, что их связывает нечто большее, чем дружба. А еще больше сблизил звезд, по словам инсайдеров, карантин, так как они живут недалеко друг от друга. 

Как настоящая семья, правда?

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Автор: Юлия Николайчук
Фото: instagram.com/irinashayk
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