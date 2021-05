Шок: Леди Гага рассказала об изнасиловании и беременности

Новость, которая повергла нас в шок: Леди Гага рассказала, что в самом начале карьере стала жертвой изнасилования. Звезда приняла участие в съемках документального фильма принца Гарри о ментальном здоровье — «Я, которого вы не видите» (The Me You Can`t See) — и призналась, что в 19 лет ее изнасиловал музыкальный продюсер. А после певица забеременела.

«Мне было всего 19 и я уже работала в индустрии. Продюсер сказал мне: «Снимай одежду». Я отказала и ушла. Тогда он мне сказал, что сожжет все мои записи. И он не прекращал просить меня сделать это, в какой-то момент я просто застыла. Не помню, что было дальше», — откровенно рассказала звезда.

После у певицы случилась затяжная депрессия, с последствиями которой она справляется до сих пор.

«Я болела несколько недель. Осознала, что это была та же боль, которую я испытала, когда человек, который меня изнасиловал, еще и бросил меня беременную. Меня постоянно рвало и тошнило», — рассказала она.

Леди Гага решила не называть имени продюсера, так как больше никогда не хочет с ним встречаться.