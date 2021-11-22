Шон Пенн планирует снять документальный фильм о военных действиях в Украине

Звезды / Новости 22 ноября 2021

Cosmo

Американский актер, кинорежиссер и сценарист Шон Пенн посетил один из населенных пунктов Приазовья, который расположен на линии разграничения на Донбассе. Там Шон лично смог увидеть последствий военных действий со стороны российского агрессора.

По словам пресс-службы штаба операции Объединенных сил, Пенн заявил о намерении снять документальный фильм об Украине в сотрудничестве с украинской продюсерской группой. Основная идея фильма — это огласка на весь мир всего, что происходит в Украине последние годы.

Пенн лично пообщался с военными из подразделения Вооруженных сил Украины, которые защищают родные земли от нападок агрессора. По сообщениям ООС, американская делегация была немало удивлена такому внушительному проценту женщин в рядах военнослужащих, которые «наравне с мужчинами выполняют боевые задания и руководят боевыми подразделениями прямо на линии столкновения».

Текст: Ольга Распутняя