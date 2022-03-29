Шон Пенн приїхав до Львова, щоб допомагати переселенцям

Звезды / Новости
29 марта 2022
Cosmo

Голлівудський актор та режисер Шон Пенн, який підтримує Україну з перших днів війни, приїхав до Львова, щоб разом зі своєю благодійною організацією CORE допомагати переселенцям з інших міст України. Про це повідомив у Facebook голова Львівської ОВА Максим Козицький. 

«Благодійна організація актора Шона Пенна допомагатиме українським переселенцям на Львівщині. Досвід боротьби України є прикладом для всього світу, зазначив під час нашої зустрічі пан Пенн. Його організація хоче налагодити партнерські взаємини саме в Україні, щоб підтримати наших людей у боротьбі за свободу та суверенітет», — йдеться у публікації.

«Зараз я говорю не як документаліст, а як керівник благодійної організації CORE. Ми пропонуємо будь-яку допомогу, готові допомогти як з технічними питаннями, так і комунікацією. Зараз конкретно розуміємо, що потрібно поселяти людей. Як тільки буде перелік необхідного, ми готові долучитись до допомоги», — зазначив Пенн.

Нагадаємо, Шон Пенн встиг побачити російсько-українську війну на власні очі — 24 лютого, коли росія атакувала українські міста, актор перебував у Києві. До початку повномасштабної війни та в день, коли рф вторглась в Україну, він спілкувався з президентом Володимиром Зеленським. Через декілька днів актор виїхав додому через польський кордон разом із українськими біженцями. 

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Фото: facebook.com/kozytskyy.maksym.official
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