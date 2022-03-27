Шон Пенн закликав глядачів та гостей бойкотувати «Оскар», якщо на нього не запросять президента України Володимира Зеленського
Вслід за акторкою Емі Шумер, яка запропонувала організаторам «Оскара» дати слово на церемонії Володимиру Зеленському, з аналогічною вимогою виступив Шон Пенн. Ба більше — голлівудський актор, який в день початку війни росії проти України перебував у Києві і знімав свій документальний фільм, закликав глядачів та гостей бойкотувати церемонію, якщо президента України таки не запросять. Окрім цього, в інтерв`ю CNN Пенн пообіцяв в такому разі публічно знищити свої нагороди.
«Якщо кіноакадемія вирішить не підтримувати лідера українців, яких зараз обстрілюють, на яких скидають бомби, разом з їхніми дітьми, яких вони намагаються захистити, то кожен з тих людей та кожне з їхніх рішень будуть найбільш огидним моментом в історії Голлівуду», — зазначив актор.
«Я молюся про те, щоб цього не сталося. Я молюся, щоб не знайшлося зарозумілих людей, які вважають себе представниками вищого блага в моїй галузі, які вирішили не зв`язуватися з керівництвом України. Якщо це таки трапиться, сподіваюсь, що кожен вийде з зали», — додав він.
Водночас, якщо ж президенту України все ж вирішать не надавати слово, актор готовий на кардинальний крок, щоб заявити про свій протест.
«Якщо це станеться, я публічно розплавлю свої нагороди», — заявив Пенн.
Нагадаємо, цьогорічна церемонія нагородження кінопремії «Оскар» відбудеться в ніч з 27 на 28 березня у Лос-Анджелесі.