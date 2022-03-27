Шон Пенн закликав глядачів та гостей бойкотувати «Оскар», якщо на нього не запросять президента України Володимира Зеленського

Звезды / Новости 27 марта 2022

Cosmo

Вслід за акторкою Емі Шумер, яка запропонувала організаторам «Оскара» дати слово на церемонії Володимиру Зеленському, з аналогічною вимогою виступив Шон Пенн. Ба більше — голлівудський актор, який в день початку війни росії проти України перебував у Києві і знімав свій документальний фільм, закликав глядачів та гостей бойкотувати церемонію, якщо президента України таки не запросять. Окрім цього, в інтерв`ю CNN Пенн пообіцяв в такому разі публічно знищити свої нагороди.

«Якщо кіноакадемія вирішить не підтримувати лідера українців, яких зараз обстрілюють, на яких скидають бомби, разом з їхніми дітьми, яких вони намагаються захистити, то кожен з тих людей та кожне з їхніх рішень будуть найбільш огидним моментом в історії Голлівуду», — зазначив актор.

«Я молюся про те, щоб цього не сталося. Я молюся, щоб не знайшлося зарозумілих людей, які вважають себе представниками вищого блага в моїй галузі, які вирішили не зв`язуватися з керівництвом України. Якщо це таки трапиться, сподіваюсь, що кожен вийде з зали», — додав він.

Водночас, якщо ж президенту України все ж вирішать не надавати слово, актор готовий на кардинальний крок, щоб заявити про свій протест.

«Якщо це станеться, я публічно розплавлю свої нагороди», — заявив Пенн.

Нагадаємо, цьогорічна церемонія нагородження кінопремії «Оскар» відбудеться в ніч з 27 на 28 березня у Лос-Анджелесі.