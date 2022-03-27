Шон Пенн закликав глядачів та гостей бойкотувати «Оскар», якщо на нього не запросять президента України Володимира Зеленського

Звезды / Новости
27 марта 2022
Cosmo

Вслід за акторкою Емі Шумер, яка запропонувала організаторам «Оскара» дати слово на церемонії Володимиру Зеленському, з аналогічною вимогою виступив Шон Пенн. Ба більше — голлівудський актор, який в день початку війни росії проти України перебував у Києві і знімав свій документальний фільм, закликав глядачів та гостей бойкотувати церемонію, якщо президента України таки не запросять. Окрім цього, в інтерв`ю CNN Пенн пообіцяв в такому разі публічно знищити свої нагороди. 

«Якщо кіноакадемія вирішить не підтримувати лідера українців, яких зараз обстрілюють, на яких скидають бомби, разом з їхніми дітьми, яких вони намагаються захистити, то кожен з тих людей та кожне з їхніх рішень будуть найбільш огидним моментом в історії Голлівуду», — зазначив актор.

«Я молюся про те, щоб цього не сталося. Я молюся, щоб не знайшлося зарозумілих людей, які вважають себе представниками вищого блага в моїй галузі, які вирішили не зв`язуватися з керівництвом України. Якщо це таки трапиться, сподіваюсь, що кожен вийде з зали», — додав він.

Водночас, якщо ж президенту України все ж вирішать не надавати слово, актор готовий на кардинальний крок, щоб заявити про свій протест.

«Якщо це станеться, я публічно розплавлю свої нагороди», — заявив Пенн. 

Нагадаємо, цьогорічна церемонія нагородження кінопремії «Оскар» відбудеться в ніч з 27 на 28 березня у Лос-Анджелесі.

5 5 1
Фото: Gettyimages
Спецпроекты
Свобода бути собою:

Анна Трінчер і Jerry Heil про самовираження та girl power
Реклама
Читайте также
1
Свобода бути собою: Анна Трінчер і Jerry Heil про самовираження та girl power
2
«Я не усвідомлювала того, що виглядаю дуже дивно»: Кортні Кокс розповіла про свою залежність від «уколів краси»
3
Пишаємось: Емілі Ратаковскі у стильному головному уборі Ruslan Baginskiy
4
Ілон Маск зустрічається з 27-річною акторкою
5
Королева Великобританії Єлизавета ІІ захворіла на коронавірус
Звезды / Новости

Нео з нами: Кіану Рівз підтримав Україну

Мільйонна причина любити Кіану Рівза!

Звезды / Новости

Лідер гурту «Бумбокс» Андрій Хливнюк отримав поранення під час мінометного обстрілу

Артист захищає країну від російських окупантів у рядах тероборони. 

COSMO / Тренды

Свобода бути собою: Анна Трінчер і Jerry Heil про самовираження та girl power

Звезды / Новости

Стінг передасть усі кошти від перевипуску треку «Russians» на допомогу українцям

Сьогодні пісня, яку співак написав у розпал Холодної війни, знову актуальна. 

Звезды / Новости

They love war: на одному сайті зібрали понад 200 артистів, інфлюєнсерів та політиків, які підтримують війну рф проти України

Українці мають знати ці імена. 

Звезды / Новости

Актор Орландо Блум зустрівся з українськими дітьми-біженцями у Молдові

Актор продовжує активно підтримувати українців. 

Loading...
Звезды / Новости

«Люди — прекрасні»: голлівудська акторка українського походження Віра Фарміга зачитала вірш Василя Симоненка на підтримку України

Як гарно!

Звезды / Новости

«Ми всі повинні разом стояти за мир — зараз і завжди»: італійський гурт Maneskin скасував заплановані концерти в росії

Переможці «Євробачення-2021» з нами!

Звезды / Новости

Акторка Джуліанна Мур та бренд Marea Clothing створили шапку в кольорах українського прапору. Такі вже придбали Дженніфер Еністон, Мішель Пфайффер та інші

Всі кошти від продажу передадуть на допомогу Україні. 

Звезды / Новости

Девід Бекхем на день віддав свій Instagram лікарці з Харкова. Вона показала, як працює перинатальний центр під час війни

71 мільйон підписників зірки англійського футболу побачили, як українські лікарі допомагають новонародженим малюкам та їхнім мамам у воєнний час.

Звезды / Новости

Співачка Шер заявила, що готова прийняти українських біженців у себе вдома

«Багато людей, які перебувають у такому ж становищі, як я, також повинні приєднатися».

Хочешь больше узнать про "Звезд"?
Звезды / Новости

«Хочу подякувати за цю нагороду»: Гілларі Клінтон відреагувала на санкції росії

Чудове почуття гумору!

Звезды / Новости

Анджеліна Джолі відреагувала на смерть вагітної жінки після бомбардування пологового будинку в Маріуполі російськими окупантами

Світ має знати правду. 

Гороскоп

Овен

Телец

Близнецы

Рак

Лев

Дева

Весы

Скорпион

Стрелец

Козерог

Водолей

Рыбы
Звезды / Новости

Акторка Ребел Вілсон показала середній палець російському президенту на церемонії BAFTA

«На щастя, на всіх жестових мовах є жест для путіна», — зазначила Вілсон

Звезды / Новости

Бенедикт Камбербетч заявив, що готовий прийняти українських біженців у себе вдома

Зірка «Шерлока» послідовно підтримує Україну з самого початку повномасштабної агресії росії.

Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua
Звезды / Новости

«Тільки не кажіть їй, що жорсткіші санкції обійдуться Європі занадто дорого»: Дональд Туск присоромив ЄС, опублікувавши фото маленької українки зі зброєю в руках

Чіткий меседж країнам ЄС, які надто переймаються наслідками санкцій проти країни-агресора.   

 
© Copyrignt Cosmopolitan Ukraine, 2019. Все права защищены.