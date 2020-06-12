Скандал: Хайди Клум обвинили в бодишейминге

Звезды / Новости 12 июня 2020

Cosmo

На протяжении всей недели сеть обсуждала скандал, разгоревшийся вокруг Джоан Роулинг, которую обвинили в трансфобии. А на днях в сети жестко раскритиковали Хайди Клум — из-за ее реакции на танец plus-size танцовщицы Аманды ЛаКаунт на шоу America`s Got Talent, членом жюри которого является модель. Так, звезда практически сразу после начала выступления нажала красную кнопку, не желая смотреть его до конца, тогда как остальные судьи после завершения танца аплодировали участнице стоя.

Сама Аманда уже прокомментировала реакцию Хайди в своем Instagram.

«На протяжении многих лет я сталкивалась с бодишеймерами и такими людьми, как Хайди, которые считают, что я недостаточно хороша. Но я заставлю ее изменить мнение. Тот факт, что Саймон (Саймон Коуэлл, еще один член жюри шоу — прим. ред.) подошел ко мне за кулисами, чтобы обсудить мое выступление, очень много значит для меня. Я очень уважаю его и всех судей, и безумно рада получать позитивный фидбэк от вас. Спасибо вам за поддержку», — написала девушка.