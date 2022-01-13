Сlean beauty: Чон Хо Ен стала обличчям Chanel

Красота / Новинки 13 января 2022

Cosmo

Дівчина рідкісної краси, південнокорейська модель та акторка Чон Хо Ен стала новим обличчям Chanel Beauty. Чон Хо Ен зіграла одну з головних ролей у найбільш обговорюваному серіалі останнього року — Гра в кальмара, проте це далеко не єдине її досягнення.

Тепер красуня стала новим амбасадором Chanel, доєднавшись до кампейну No 1 de Chanel — першої sustainable-колекції бренду. До лінійки ввійшли 9 засобів, кожних з котрих містить 97% компонентів натурального походження та рідкісний екстракт камелії.

Більш екологічним стало і пакування засобів No 1 de Chanel: воно на 90% складається з матеріалів, що підлягають повторній переробці, не містять целофану, а паперовий інформаційний лист замінено на QR-код.