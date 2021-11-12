Случайность или заговор: скандальное интервью принца Гарри и Меган Маркл Опре Уинфри исчезло из сети

Звезды / Новости 12 ноября 2021

Cosmo

Из YouTube-канала американской телеведущей Опры Уинфри бесследно исчезло сенсационное интервью с принцем Гарри и Меган Маркл, которое они дали в марте этого года. Видеоролик набрал огромное количество просмотров, став одним из самых популярных на канале. Но также он вызвал большой скандал, ведь герцоги Сассекские во всеуслышание обвинили королевский двор в расизме.

В откровенном интервью Меган Маркл призналась, что ее нередко посещали мысли о суициде из-за травли со стороны британской прессы. Но прецеденты случались также и в пределах монаршей семьи. Например, при дворе в открытую волновались, достаточно ли белым будет цвет кожи у первенца четы. Разумеется, настолько скандальные подробности не могли не шокировать зрителей и не вызвать недовольство королевской семьи.

Причина исчезновения ролика до сих пор остается загадкой. В архивах канала сохраняются даже самые давние видео, поэтому удаление интервью и кажется подозрительным. Особенно в то время, когда герцоги Сассекские и так находятся в напряженных отношениях со своими британскими родственниками. Впрочем, не исключено, что видео было лишь временно заблокировано на YouTube, что случается довольно часто, и вскоре вновь появится в сети.

Текст: Ольга Распутняя