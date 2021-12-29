Смело: беременная Эшли Грэм снялась обнаженной

Звезды / Новости 29 декабря 2021

Cosmo

Эшли Грэм, которая вскоре станет мамой во второй раз (звезда и ее супруг Джастин Эрвин ждут двойняшек — прим. ред.), решила запечатлеть особенный период своей жизни. Так, беременная модель снялась в смелой фотосессии — на одном из кадров Эшли позирует полностью обнаженной, прикрыв грудь руками. Живот звезды украсил трогательный рисунок, на котором изображены два младенца в позе эмбрионов.

Авторами нежных и очень чувственных фото стали фэшн-фотографы Луиджу Мурену и Янго Хензи.

Красиво!