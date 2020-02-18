СМИ: бывшая девушка принца Гарри покончила с собой

Звезды / Новости
18 февраля 2020
Cosmo

Вчера в западные СМИ просочилась ужасная новость: бывшая девушка принца Гарри Кэролайн Флэк покончила с собой. Их отношения начались в 2009-м и завершились спустя всего несколько месяцев. 

15 февраля девушка совершила самоубийство и только вчера грустную новость подтвердили близкие Кэролайн. Оглашенная причина суицида — депрессия Флэк, которая началась после ее увольнения с популярного реалити-шоу «Остров любви», ведущей которого она была на протяжении долгого времени. По другой версии (неофициальной) телезвезда постоянно страдала от жесткой травли в прессе и в конце концов не выдержала.

Напомним, что Кэролайн была замешана в громком скандале из-за избиения своего тогдашнего бойфренда, Льюиса Бертона. Когда в декабре прошлого года девушка совершила попытку суицида, тот попытался остановить ее, за что получил несколько ударов по голове.

 

 

 

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Автор: Юля Чуенок
Фото: Gettyimages
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