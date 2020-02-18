СМИ: бывшая девушка принца Гарри покончила с собой

Звезды / Новости 18 февраля 2020

Cosmo

Вчера в западные СМИ просочилась ужасная новость: бывшая девушка принца Гарри Кэролайн Флэк покончила с собой. Их отношения начались в 2009-м и завершились спустя всего несколько месяцев.

15 февраля девушка совершила самоубийство и только вчера грустную новость подтвердили близкие Кэролайн. Оглашенная причина суицида — депрессия Флэк, которая началась после ее увольнения с популярного реалити-шоу «Остров любви», ведущей которого она была на протяжении долгого времени. По другой версии (неофициальной) телезвезда постоянно страдала от жесткой травли в прессе и в конце концов не выдержала.

Напомним, что Кэролайн была замешана в громком скандале из-за избиения своего тогдашнего бойфренда, Льюиса Бертона. Когда в декабре прошлого года девушка совершила попытку суицида, тот попытался остановить ее, за что получил несколько ударов по голове.