«Сьогодні я як ніколи пишаюсь тим, що я українка»: Міла Куніс та Ештон Кутчер зберуть 30 мільйонів доларів для біженців з України

Звезды / Новости 6 марта 2022

Cosmo

Голлівудська акторка українського походження Міла Куніс та її чоловік Ештон Кутчер пожертвували три мільйони доларів на допомогу українцям, що були змушені покинути свої домівки через повномасштабне вторгнення Росії. Окрім того, подружжя бере участь у зборі коштів для України через GoFundMe — разом з іншими небайдужими людьми вони планують зібрати 30 мільйонів доларів.

«Ми бачимо хоробрість українців, але також є свідками того, який неймовірний тягар лягає на плечі тих, хто вибрав безпеку», — зазначили зірки, додавши, що всі зібрані кошти передадуть Flexport.org, яка організовує доставку допомоги до місць для біженців у Польщі, Румунії, Угорщині, Словаччині та Молдові, та Airbnb.org, яка надає безкоштовне короткострокове житло біженцям, які тікають з України.

Окрім того, у своєму відеозверненні Міла нагадала про те, що народилася в Чернівцях. «Сьогодні я як ніколи пишаюсь тим, що я українка», — зазначила акторка.

Наразі парі вдалося зібрати вже 15 мільйонів доларів, про що вони повідомили у соцмережах.

Текст: Дар`я Чижик