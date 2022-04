«Він несе відповідальність за це»: Шер звинуватила путіна у світовій продовольчій кризі та підкреслила важливість підтримки Заходу для України

Співачка Шер, яка нещодавно заявила про готовність прийняти у себе українських біженців, знову привернула увагу до війни рф проти України. Так, зірка опублікувала у своєму Twitter статтю Європейської Ради з міжнародних відносин із заголовком «Як західна наступальна зброя може допомогти Україні перемогти росію». Автори матеріалу наголошують на важливості підтримки Заходу — зокрема, надання зброї — для якнайшвидшої перемоги України.

«Путін вже несе відповідальність за мільйони біженців, жінок і дітей, майбутній голод для 500 мільйонів людей, тому що не буде врожаю пшениці», — додала Шер в описі до публікації.

How Western offensive weapons can help Ukraine defeat Russia – European Council on Foreign Relations …Putin is already responsible for Millions Of Refugees,WOMEN & CHILDREN,& Coming Famine For up to 500Mill in the,BECAUSE THERE WILL NO WHEAT CROP https://t.co/tfjN7c0Slf