Співачка Шер заявила, що готова прийняти українських біженців у себе вдома

Все більше людей з усього світу готові прийняти у своїх домівках біженців з України, і світові зірки — не виняток. Раніше про свою готовність прихистити у себе українських біженців заявив актор Бенедикт Камбербетч, а вчора до нього приєдналася також співачка Шер.

«Я хотіла б прийняти українські сім`ї у себе вдома. Вони будуть у безпеці і про них подбають. Багато людей, які перебувають у такому ж становищі, як я, також повинні приєднатися. Якби я була сама чи зі своєю дитиною, і ми були б травмовані, я хотіла б, щоб хтось схожий подбав про нас», — написала Шер у Twitter.

I Would Like to Sponsor

Ukrainian Families in My Home.They Would Be Safe & Cared For.MANY PEOPLE IN MY POSITION NEED TO STEP UP TO THE PLATE.IF I WAS ALONE OR WITH MY CHILDREN,& WE WERE TRAUMATIZED,I WOULD

HOPE SOMEONE LIKE ME

TO TAKE CARE OF US.