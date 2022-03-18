Співачка Шер заявила, що готова прийняти українських біженців у себе вдома

Звезды / Новости
18 марта 2022
Cosmo

Все більше людей з усього світу готові прийняти у своїх домівках біженців з України, і світові зірки — не виняток. Раніше про свою готовність прихистити у себе українських біженців заявив актор Бенедикт Камбербетч, а вчора до нього приєдналася також співачка Шер. 

«Я хотіла б прийняти українські сім`ї у себе вдома. Вони будуть у безпеці і про них подбають. Багато людей, які перебувають у такому ж становищі, як я, також повинні приєднатися. Якби я була сама чи зі своєю дитиною, і ми були б травмовані, я хотіла б, щоб хтось схожий подбав про нас», — написала Шер у Twitter.

Нагадаємо, співачка однією з перших висловилася на підтримку України. 

«Чому Україна важлива для США? Путін — деспот, який знищує героїв, і, якщо випаде шанс, він поглине суверенні країни, поки не воскресить СРСР. Європа виявиться маленькою та незахищеною», — зазначила тоді Шер.

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Фото: Gettyimages
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