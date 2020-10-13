Срочно и без Меган: королева Елизавета вызвала принца Гарри в Лондон

Звезды / Новости 13 октября 2020

Cosmo

Несмотря на то, что к внезапному отделению принца Гарри от королевской семьи и их с Меган переезду в США королева Елизавета отнеслась с пониманием, кое-какие шаги любимого внука она все же не может одобрить. Из-за одного из них она даже вызвала герцога в Лондон. Сообщается, что королеву не устроили неосторожные комментарии Гарри по поводу политической ситуации и предстоящих президентских выборов в США, которые он озвучил в эфире телеканала ABC. Известно, что члены королевской семьи не могут высказываться на тему политики.

Визит принца Гарри в Лондон состоится в течение нескольких ближайших недель. Королева, по словам инсайдеров, даже подготовила для внука коттедж, что свидетельсвует о том, что он проведет там немало времени.

Что же, будем ждать новостей!