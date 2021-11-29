Стало известно, кто именно из королевской семьи беспокоился о цвете кожи детей Меган Маркл и принца Гарри

Звезды / Новости
29 ноября 2021
Cosmo

Несмотря на то, что сенсационное интервью принца Гарри и Меган Маркл Опре Уинфри загадочным образом исчезло из сети, сказанное в нем продолжает активно обсуждаться в прессе. Речь, в частности, о признании супругов в том, что кое-кто из членов королевской семьи беспокоился о том, каким будет цвет кожи их будущих детей. Герцоги Сассекские не называли имен, однако это за них сделал журналист, автор книги «Братья и жены: изнутри личной жизни Уильяма, Кейт, Гарри и Меган»» Кристофер Андерсон. Так, ссылаясь на инсайдерскую информацию, он утверждает, что речь шла о... принце Чарльзе. 

Узнав о помолвке Меган и Гарри, Чарльз якобы спросил у своей супруги Камиллы о том, как, по ее мнению, будут выглядеть его внуки. Она удивилась и ответила: «Конечно, прекрасно! А как же еще?», на что Чарльз уточнил: «Я имею в виду, какого цвета будет кожа этих детей». 

Пресс-служба принца Чарльза эту информацию уже успела опровергнуть, тогда как сами Меган и Гарри пока никак ее не прокомментировали.

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Фото: Gettyimages
Спецпроекты
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