Стінг передасть усі кошти від перевипуску треку «Russians» на допомогу українцям

Звезды / Новости 25 марта 2022

Cosmo

Легендарний британський виконавець Стінг випустив нову версію пісні «Russians», прем`єра якої відбулася у 1985 році. Цією піснею музикант застерігав від можливих наслідків Холодної війни, серед яких, зокрема, доктрина про гарантоване взаємне знищення. Радянський союз погрожує всіх знищити, співає у ній Стінг, однак він сподівається на те, що «росіяни також люблять своїх дітей», тому не будуть цього робити.

«Я рідко співав цю пісню за багато років з моменту її написання, тому що ніколи не думав, що вона знову буде актуальною. Але у світлі кривавого та жахливо хибного рішення однієї людини вторгнутися до мирної, незагрозливої сусідньої країни, вона знову є закликом до нашої людяності. Для хоробрих українців, які борються проти цієї жорстокої тиранії, а також багатьох росіян, які протестують проти цього неподобства, незважаючи на загрозу арешту та ув’язнення — ми, всі ми любимо своїх дітей. Зупиніть війну», — написав співак у своєму Instagram ще в перші тижні війни рф проти України.

У записі нової версії пісні взяв участь віолончеліст Раміро Белгардт, продюсер треку — Мартін Кірзенбаум. Повідомляється, що увесь прибуток від перезапуску пісні Стінг передасть волонтерському центру Help Ukraine Center, який збирає гуманітарну та медичну допомогу для українців.