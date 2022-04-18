«Світ єдиний з вами, і все ж ви заслуговуєте на більше»: принц Гаррі та Меган Маркл підтримали українців на відкритті Invictus Games

Звезды / Новости
18 апреля 2022
Cosmo

Принц Гаррі та Меган Маркл підтримали українців під час виступу на церемонії відкриття міжнародних змагань для поранених військовослужбовців та ветеранів Invictus Games у Гаазі.  

«Для кожної команди, як ми з чоловіком усвідомлюємо, було непросто приїхати сюди як фізично, так й емоційно. Особливо для збірної України, яку ми всі підтримуємо», — сказала Меган та привітала українську збірну словами «Слава Україні!»

«Ви сказали, що прибули на цю глобальну арену не просто для того, щоб показати свою силу, а щоб розповісти свою правду, правду про те, що відбувається у вашій країні. Знайте: ми підтримуємо вас. Світ єдиний з вами, і все ж ви заслуговуєте на більше», — зазначив Гаррі.

У перший день змагань представники національної збірної України здобули три нагороди. Родіон Сітдіков виборов золото у штовханні ядра, а Артем Лукашук і Іван Герецун — срібло і бронзу у стрибках в довжину.

5 5 1
Фото: Gettyimages
Спецпроекты
Свобода бути собою:

Анна Трінчер і Jerry Heil про самовираження та girl power
Реклама
Читайте также
1
Свобода бути собою: Анна Трінчер і Jerry Heil про самовираження та girl power
2
«Я не усвідомлювала того, що виглядаю дуже дивно»: Кортні Кокс розповіла про свою залежність від «уколів краси»
3
Пишаємось: Емілі Ратаковскі у стильному головному уборі Ruslan Baginskiy
4
Ілон Маск зустрічається з 27-річною акторкою
5
Королева Великобританії Єлизавета ІІ захворіла на коронавірус
Звезды / Новости

#ArmUkraineNow: голлівудські акторки Віра Фарміга та Іванна Сахно закликали світ надати Україні важке озброєння 

«Без додаткової зброї для України ця війна перетвориться на нескінченну і криваву битву, яка сіятиме нещастя, страждання і ще більше смертей», — зазначила Іванна.

Звезды / Новости

Актор Г’ю Джекман поспілкувався із 7-річним хлопчиком-біженцем з Одеси, який захоплюється Росомахою

І показав малюнок хлопчика, який зобразив на папері улюбленого героя.

COSMO / Тренды

Свобода бути собою: Анна Трінчер і Jerry Heil про самовираження та girl power

Звезды / Новости

Американський актор Лів Шрайбер показав в Instagram, як готує борщ для українських біженців у Перемишлі

Зірка фільмів «Солт» та «Люди Ікс: Початок. Росомаха» став майстром приготування традиційної української страви. 

Звезды / Новости

Бруклін Бекхем та Нікола Пельтц одружились. Замість подарунків пара попросила гостей зробити пожертву на допомогу Україні

Девід Бекхем та його родина продовжують підтримувати Україну. 

Звезды / Новости

«Він несе відповідальність за це»: Шер звинуватила путіна у світовій продовольчій кризі та підкреслила важливість підтримки Заходу для України

Співачка, яка нещодавно заявила про готовність прийняти у себе українських біженців, продовжує активно підтримувати Україну. 

Loading...
Звезды / Новости

«Ми шкодуємо про ваші втрати, і ми з вами в наших серцях»: Шерон Стоун запалила синьо-жовту свічку на честь українців

Важлива підтримка.

Звезды / Новости

«Монстри, перестаньте вбивати невинних українців!»: модель Ельза Хоск прокоментувала звірства російських військових у Бучі

Раніше Хоск зазначала, що те, що відбувається в Україні, — страшний фільм, події якого розгортаються просто у всіх на очах.

Звезды / Новости

«Один мільярдер міг би завершити цю війну»: Шон Пенн закликав мільярдерів у всьому світі придбати для України винищувачі та системи протиракетної оборони

З перших днів війни актор підтримує Україну не лише словом, а й справами. 

Звезды / Новости

Маша Єфросініна звернулася до українок, які стали жертвами сексуального насильства з боку російських окупантів

Телеведуча закликала жінок не мовчати та розповіла, куди звертатися українкам, які пережили зґвалтування під час війни.     

Звезды / Новости

Анджеліна Джолі відвідала українських дітей-біженців у римському шпиталі

Зірка підтримує Україну з перших днів війни. 

Хочешь больше узнать про "Звезд"?
Звезды / Новости

«Вони сказали, що Україна страждає, але не сказали, звідки летять кулі. Їм з цим жити»: акторка Іванна Сахно прокоментувала церемонію «Оскар-2022»

Гості церемонії вшанували пам`ять загиблих українців хвилиною мовчання, однак так і не спромоглися озвучити, що війну розв`язала росія. 

Звезды / Новости

Оскароносний актор Джеремі Айронс візьме участь у зборі коштів для українських біженців

На благодійному вечорі у Лондоні. 

Гороскоп

Овен

Телец

Близнецы

Рак

Лев

Дева

Весы

Скорпион

Стрелец

Козерог

Водолей

Рыбы
Звезды / Новости

Шон Пенн приїхав до Львова, щоб допомагати переселенцям

Актор підтримує Україну з перших днів війни. 

Звезды / Новости

Кеті Перрі емоційно підтримала Україну під час свого концерту у Лас-Вегасі

Зірка попросила фанатів трохи «пошуміти» для України і послала президента рф путіна вслід за російським кораблем.

Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua
Звезды / Новости

«Це за межею розуміння»: Бенедикт Камбербетч згадав про вбитих і поранених українських жінок та дітей на червоній доріжці церемонії «Оскар-2022»

Актор продовжує демонструвати свою солідарність з Україною. 

 
© Copyrignt Cosmopolitan Ukraine, 2019. Все права защищены.