«Світ єдиний з вами, і все ж ви заслуговуєте на більше»: принц Гаррі та Меган Маркл підтримали українців на відкритті Invictus Games

Звезды / Новости 18 апреля 2022

Cosmo

Принц Гаррі та Меган Маркл підтримали українців під час виступу на церемонії відкриття міжнародних змагань для поранених військовослужбовців та ветеранів Invictus Games у Гаазі.

«Для кожної команди, як ми з чоловіком усвідомлюємо, було непросто приїхати сюди — як фізично, так й емоційно. Особливо для збірної України, яку ми всі підтримуємо», — сказала Меган та привітала українську збірну словами «Слава Україні!»

«Ви сказали, що прибули на цю глобальну арену не просто для того, щоб показати свою силу, а щоб розповісти свою правду, правду про те, що відбувається у вашій країні. Знайте: ми підтримуємо вас. Світ єдиний з вами, і все ж ви заслуговуєте на більше», — зазначив Гаррі.

У перший день змагань представники національної збірної України здобули три нагороди. Родіон Сітдіков виборов золото у штовханні ядра, а Артем Лукашук і Іван Герецун — срібло і бронзу у стрибках в довжину.