«Світ єдиний з вами, і все ж ви заслуговуєте на більше»: принц Гаррі та Меган Маркл підтримали українців на відкритті Invictus Games
Принц Гаррі та Меган Маркл підтримали українців під час виступу на церемонії відкриття міжнародних змагань для поранених військовослужбовців та ветеранів Invictus Games у Гаазі.
«Для кожної команди, як ми з чоловіком усвідомлюємо, було непросто приїхати сюди — як фізично, так й емоційно. Особливо для збірної України, яку ми всі підтримуємо», — сказала Меган та привітала українську збірну словами «Слава Україні!»
«Ви сказали, що прибули на цю глобальну арену не просто для того, щоб показати свою силу, а щоб розповісти свою правду, правду про те, що відбувається у вашій країні. Знайте: ми підтримуємо вас. Світ єдиний з вами, і все ж ви заслуговуєте на більше», — зазначив Гаррі.
У перший день змагань представники національної збірної України здобули три нагороди. Родіон Сітдіков виборов золото у штовханні ядра, а Артем Лукашук і Іван Герецун — срібло і бронзу у стрибках в довжину.