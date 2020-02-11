Так мило: как Дженнифер Энистон поздравила Брэда Питта с его первым «Оскаром»

Звезды / Новости
11 февраля 2020
Cosmo

Кажется, лед между Дженнифер Энистон и Брэдом Питтом растаял окончательно. Бывшие супруги тепло здороваются при встрече, поздравляют друг друга с праздниками, радуются достижениям друг друга и посещают одни и те же вечеринки. Так, вчера, к примеру, звезды встретились на постоскаровской вечеринке писателя Гая Озери.

По словам инсайдеров, Дженнифер искренне поздравила Брэда с его первой наградой от Американской киноакадемии за «Лучшую мужская роль второго плана», которую он получил накануне. Актер, в свою очередь, тепло поблагодарил бывшую жену. В отличие от церемонии SAG Awards, где звезды держались за руки на красной дорожке, на афтепати «Оскара» Энистон и Питт вели себя более сдержанно, стараясь не подливать масла в огонь слухов об их воссоединении.

Брэд Питт Оскар 2020

Как бы там ни было, мы рады, что экс-супруги наконец-то отпустили свои обиды и нашли в себе силы снова стать друзьями.  

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Автор: Юлия Николайчук
Фото: Gettyimages
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