Так выглядит любовь: Бен Аффлек и Ана де Армас целуются в романтичном клипе

Звезды / Новости 17 мая 2020

Cosmo

Ану де Армас и Бена Аффлека не зря окрестили самой романтичной парой карантина — влюбленные проводят самоизоляцию вместе и не расстаются буквально ни на минуту. Вместе звезды появились и в новом трогательном клипе рэпера Residente на песню «Antes Que el Mundo Se Acabe» («Прежде, чем мир закончится»), посвященном любви и нежности во время пандемии. Вместе с сотней других звездных (и не только) пар Ана и Бен продемонстрировали свои нежные чувства друг к другу, поцеловавшись на камеру.

Милое видео звезды сняли во время своего мини-путешествия в пустыню, которое актер организовал для возлюбленной на ее день рождения. Это любовь!