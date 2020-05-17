Так выглядит любовь: Бен Аффлек и Ана де Армас целуются в романтичном клипе

Звезды / Новости
17 мая 2020
Cosmo

Бен Аффлек Ана де Армас

Ану де Армас и Бена Аффлека не зря окрестили самой романтичной парой карантина — влюбленные проводят самоизоляцию вместе и не расстаются буквально ни на минуту. Вместе звезды появились и в новом трогательном клипе рэпера Residente на песню «Antes Que el Mundo Se Acabe» («Прежде, чем мир закончится»), посвященном любви и нежности во время пандемии. Вместе с сотней других звездных (и не только) пар Ана и Бен продемонстрировали свои нежные чувства друг к другу, поцеловавшись на камеру. 

Милое видео звезды сняли во время своего мини-путешествия в пустыню, которое актер организовал для возлюбленной на ее день рождения. Это любовь!

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Автор: Юлия Николайчук
Фото: Gettyimages
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