Теперь точно конец: Дженнифер Лопес удалила все совместные фото с Алексом Родригесом в инстаграм

Звезды / Новости
16 августа 2021
Cosmo

Если говорить на современном языке, то все еще поправимо, пока после расставания вы оставляете общие фото в своих соцсетях. Но как только происходит глобальная зачистка всего, что напоминает о завершившихся отношениях, — тогда уж точно можно ставить точку. Дженнифер Лопес, судя по всему, сейчас находится именно на этом этапе. Так, на днях звезда, за бурным новым романом которой сейчас наблюдает весь мир, отписалась в инстаграм от своего бывшего жениха Алекса Родригеса и удалила все их совместные фото из ленты (или же заархивировала, здесь можно долго гадать).

Сам же спортсмен, который, судя по информации инсайдеров, все еще не теряет надежды вернуть возлюбленную, на такие кардинальные действия пока не решился. 

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Фото: instagram.com/arod
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