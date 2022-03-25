They love war: на одному сайті зібрали понад 200 артистів, інфлюєнсерів та політиків, які підтримують війну рф проти України

Звезды / Новости
25 марта 2022
Cosmo

Понад 200 українських та російських артистів, інфлюєнсерів та політиків, які підтримують війну рф проти України, зібрали на одному ресурсі theylovewar.com. Автором та реалізатором ідеї створення бази став український блогер та ресторатор Петро Заставний. До списку увійшли як ті, хто відкрито підтримує путінський режим та поширює дезінформацію про війну, так і ті, хто замовчує злочини росії в Україні. Зокрема, у переліку можна побачити Регіну Тодоренко, Ані Лорак, Поліну Гагаріну, Філіпа Кіркорова, Скриптоніта та багатьох інших. 

«Коли путінський фашистський режим буде повалено, ми почуємо мільйон відмазок: ми переживали за сім‘ю, в нас не було вибору, зламали сторінку, це не я, ми такого не публікували, це фотошоп і тд. На їхніх руках кров наших героїв та дітей. Ми все пам‘ятаємо. І коли, після наступного пакету санкцій в них припече і буде масово закуплятись реклама в підтримку режиму — вони двічі подумають, перед тим як погодитись», — прокоментував Петро. 

Список постійно доповнюється. Свій внесок у створення бази може зробити кожен, у кого є дані про артистів, інфлюєнсерів та політиків, які підтримують війну росії проти України. Для цього інформацію та скріншоти доказів потрібно надіслати до Telegram-каналу: @marinasikorskaya.

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Фото: instagram.com/petro_zstvn
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