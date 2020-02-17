Топ-7 средств, которые нужны каждой в преддверии весны

Красота / Новинки 17 февраля 2020

Cosmo

Promo

До наступления самого вдохновляющего времени года, весны, осталось две недели, а это значит, что самое время активно готовиться к ее приходу. Давай начнем с косметических средств, каждое из которых проверено на нашем опыте и действительно работает на результат.

Для нежной, как шелк кожи: антивозрастной скраб Anti-Age Talasso Scrub, Collistar

Перепробовав десятки различных эксфолиантов, мы пришли к выводу, что лучше Collistar просто не найти. Обогащенный ценными эфирными маслами солевой скраб эффективно улучшает кровообращение, обладает выраженным дренажным действием, отшелушивает кожу и оставляет ее божественно гладкой. После его применения можно спокойно обойтись без дальнейшего нанесения крема для тела. Идеально!

Для идеальной фигуры: масло для тела Tonic, Clarins

Это средство по праву носит статус культового — уже много лет обычные девушки, модели и голливудские звезды признаются, что считают его идеальным союзником в борьбе с целлюлитом, дряблостью и лишними объемами. Ароматическая композиция из масел герани, мяты и розмарина снимает стресс, оказывая ощутимый релакс-эффект, поэтому мы советуем заканчивать каждый день принятием душа с использованием этого масла. При чем здесь душ? Clarins придумали своего рода СПА-ритуал, благодаря которому тонизирующее и укрепляющее действия только усиливаются. Для этого необходимо принять душ, нанести средство на еще влажную кожу, по желанию сделать легкий массаж и ополоснуться прохладной водой. Легкость, ощутимая после этого, не уступает по эффекту сеансу качественного массажа. Уже с первого применения ты почувствуешь, что кожа стала более нежной, гладкой и приятной наощупь, а при регулярном применении силуэт приобретет точеные очертания, уменьшатся проявления целлюлита. То есть, если начать уже сейчас, к весне твоя фигура станет практически идеальной.

Для бронзового загара: Tan Without Sunshine, Collistar

Легкий загар делает фигуру визуально стройнее, а тебя — привлекательнее, особенно если одежда становится легкой и позволяет показать чуть больше обнаженной кожи. Как заполучить красивый золотистый оттенок, если отпуск в ближайшее время не светит, а солярий — крайне вредная штука? С помощью автозагара, конечно! Нам нравится концентрат Collistar, который можно добавлять в любимое средство для тела, будто то крем, молочко или баттер. Он дает постепенный и очень естественный эффект поцелованной солнцем кожи. Что особенно приятно, без резкого запаха, как у большинства автозагаров.

Для здоровых сияющих волос: маска Semi Di Lino Reconstruction, Alfaparf

Лови лайфхак: вне зависимости от того, сухие у тебя волосы, окрашенные или нормальные, питательная маска с содержанием масел поможет мгновенно придать им блеск и ухоженный вид. Мы в восторге от эффекта, который дает реконструирующая маска Semi Di Lino Reconstruction: разглаживает даже самые непослушные пряди, «запаивает» кончики, оставляет тонкий аромат и снимает статический заряд. Кстати, сейчас ее можно приобрести по особенно приятной цене, но специальная стомость действует только в онлайн-магазине brocard.ua!

Для идеального овала лица: моделирующая маска Firming Remodelling Mask, Eisenberg

Если ты считаешь, что с помощью маски для лица нельзя добиться значительного антивозрастного эффекта, то точно не пробовала Firming Remodelling Mask. Это без преувеличения одно из лучших бьюти-средств мгновенного действия всех времен и народов, вот почему: всего за 15 минут она способна устранить отечность, сделать овал лица скульптурным, сузить поры, освежить цвет и убрать припухлости под глазами. Звучит слишком хорошо, чтобы быть правдой? Тем не менее, это действительно так!

Для бесконечной женственности: аромат Carolina Herrera Good Girl

Новый сезон невозможен без нового аромата — после зимы особенно хочется чего-то женственного и сексуального, такого как Carolina Herrera Good Girl. Этот соблазнителньый аромат с нотами туберозы, жасмина, кофе и миндаля придаст тебе уверенности и сделает невероятно притягательной. Проверено!

Для улыбки, устоять перед которой не сможет ни один мужчина: блеск для губ Lip Maximizer, Dior

Оды этому блеску-пламперу поют звезды, блогеры и обычные девушки по всему миру — это, надо сказать, совершенно заслужено. Он придает губам соблазнительный объем и глянцевый конфетный оттенок, а коллаген и гиалуроновая кислота в составе обеспечивают дополнительный уход, благодаря чему губы остаются нежными и пухлыми надолго. Магия без инъекций и косметолога!

Все эти и тысячи других оригинальных и качественных средств можно приобрести на brocard.ua — новом онлайн-магазине самой известной в Украине парфюмерно-косметической сети Brocard. Новый, второй интернет-магазин (первый, letu.ua, наверняка хорошо тебе знаком) запустился совсем недавно, но уже успел стать одним из наших любимых. Специальные цены на продукты самых известных брендов сейчас ниже на 30-50%, а это значит, что ты можешь заказать ЕЩЕ больше любимой косметики и попробовать интересные новинки. Наслаждайся бьюти-шопингом и встречай весну во всеоружии!