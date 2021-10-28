Трикотажный бренд Siyai представил зимний дроп

Мода / Fashion news
28 октября 2021
Cosmo

Украинский трикотажный бренд Siyai выпустил зимний дроп. Марка создает удачный микс базы и ярких вещей, чтобы можно было не выбирать между классикой и экспериментами, а удачно все сочетать.  

В дроп вошли теплые зимние свитеры с косами, кардиганы, гольфы, джемперы-поло, широкие штаны, юбки и платья длины миди, которые помогут оставаться в тепле и чувствовать себя комфортно. Siyai впервые выпустили аксессуары — длинные шарфы с бахромой и вязаные манишки. Альтернативные варианты палантинам и шарфам-хомутам защищают от ветра и добавляют в образ яркий акцент. 

Главные особенности коллекции — текстуры и детали. Вещи украшены объемными воротами, контрастными пуговицами и косами разной вязки. Палитра состоит из базовых серого, коричневого, бежевого, черного, белого и ярких цветов — красного, желтого, синего.

Siyai помогает ощущать себя ярко в будни и особые моменты как в черном платье, так и солнечно-желтом свитере. Главное — сиять изнутри.  

Дроп доступен на сайте Siyai

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