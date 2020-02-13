«У меня нет причин что-то скрывать, особенно сейчас»: Маколей Калкин рассказал об отношениях с Майклом Джексоном

Звезды / Новости 13 февраля 2020

Cosmo

Документальный фильм «Покидая Неверленд», в котором двое мужчин обвинили Майкла Джексона в педофилии, не оставил равнодушным никого: одни осудили поп-короля, другие же до сих пор уверены в его невиновности. В числе вторых оказался его друг Маколей Калкин. В своем новом интервью журналу Esquire актер рассказал о том, что думает по поводу обвинений в адрес Джексона.

«Он никогда не делал мне ничего плохого. И я не видел, чтобы он что-то делал другим. У меня нет причин что-то скрывать, особенно сейчас. Майкл умер. Если уж на то пошло, я бы не стал говорить о том, что это модно и что-то вроде того, но сейчас самое время высказаться. И если бы мне было о чем рассказать, я бы точно не молчал. Но нет, я ничего не видел, он ничего не делал», — признался Калкин.