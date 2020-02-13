«У меня нет причин что-то скрывать, особенно сейчас»: Маколей Калкин рассказал об отношениях с Майклом Джексоном

Звезды / Новости
13 февраля 2020
Cosmo

Документальный фильм «Покидая Неверленд», в котором двое мужчин обвинили Майкла Джексона в педофилии, не оставил равнодушным никого: одни осудили поп-короля, другие же до сих пор уверены в его невиновности.  В числе вторых оказался его друг Маколей Калкин. В своем новом интервью журналу Esquire актер рассказал о том, что думает по поводу обвинений в адрес Джексона. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Esquire (@esquire) 11 Фев 2020 в 8:46 PST

«Он никогда не делал мне ничего плохого. И я не видел, чтобы он что-то делал другим. У меня нет причин что-то скрывать, особенно сейчас. Майкл умер. Если уж на то пошло, я бы не стал говорить о том, что это модно и что-то вроде того, но сейчас самое время высказаться. И если бы мне было о чем рассказать, я бы точно не молчал. Но нет, я ничего не видел, он ничего не делал», признался Калкин. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Esquire (@esquire) 11 Фев 2020 в 7:01 PST

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Автор: Юлия Николайчук
Фото: instagram.com/esquire, Gettyimages
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