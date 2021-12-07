У тандемі з природою: Tvorchi у новій колаборації Marc O'Polo

Мода / Fashion news 7 декабря 2021

Cosmo

Скандинавський бренд Marc O`Polo у рамках глобального кампейну «IT`S ON US» разом із групою TVORCHI представив нову зимову колекцію. Зйомка пройшла у Васильківських Карпатах, на тлі казкової та незайманої природи. Ландшафт безмежних пагорбів повертає до головної ідеї колекції — єднання з природою.

Головний меседж глобальної кампанії — «IT`S ON US» — означає, що майбутнє планети залежить від кожного з нас, і вибір на користь усвідомленого гардеробу — маленький, але важливий крок на шляху до кращого майбутнього.

«Найкращий спосіб класно виглядати взимку — це згадати про багатошаровість в одязі, добре знайомий нам оверсайз. Головне, не боятись самовиражатись і обирати речі, які самим до вподоби. Тренди постійно змінюються, як і самі вподобання. Залишається незмінним тільки те, що ми любимо додавати простоту у свій стиль», — коментують TVORCHI.

Marc O’Polo показує, що зимовий гардероб може бути не лише зігріваючим, а й стильним. Серед речей колекції пуховик-трансформер, який можна носити як куртку, і як жилет, спортивні штани з органічного котону, шапки, вовняні светри, теплий верхній одяг, що захищає від вітру і вологи, а також взуття.

Marc O`Polo входить до портфелю брендів INTERTOP Ukraine. Колекцію можна придбати у фірмових магазинах Marc O`Polo, а також на INTERTOP.UA.