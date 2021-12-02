У wish-list: трендові боді, трикотажні костюми і не тільки з колаборації Siyai та Алли Барановської

Мода / Fashion news 2 декабря 2021

Cosmo

Український трикотажний бренд Siyai представив першу колаборацію з інфлюенсеркою, засновницею мережі салонів Clipse і проєкту Clipse Beauty Box Аллою Барановською.

До капсульної колекції увійшли боді, безшовні гольфи, трикотажні костюми різних фасонів — зі спідницями міді, міні, брюками, а також верхом у вигляді кардиганів та джемперів.

«Під час створення всіх своїх проєктів я надихаюся жінками — унікальними, яскравими та особливими. Це моя перша колаборація з брендом одягу, новий невідомий досвід, на який мене надихнули засновниці бренду Яна та Настя. Філософія Siyai дуже близька до моєї, а колаборацією хотілося ще раз виразити турботу про всіх дівчат і нагадати, що сяяти потрібно не лише зовні, а й зсередини», — ділиться Алла Барановська.

У Siyai переконані, що не варто робити вибір між класичними та трендовими моделями, яскравими та базовими кольорами, адже все можна успішно поєднувати. Ця філософія відстежується у кожному дропі марки. Палітра складається з бежевих, чорних, графітових відтінків, а також рожевого неону, карміну, фуксії, синього електрика та зеленого.

Додаємо у wish-list!