В чому святкувати День святого Валентина: 7 красивих та дуже спокусливих суконь для вау-ефекту

Мода / Fashion news 31 января 2022

Cosmo

До найромантичнішого дня у році залишилось зовсім мало часу, а отже саме час подумати про ідеальний образ для святкування. Щоб тобі було простіше зорієнтуватися у різноманітті варіантів, ми вибрали 7 красивих та неймовірно спокусливих суконь з капсульної колекції бренду MySoul, присвяченої Дню всіх закоханих. У них точно закохаєшся і ти, і твій коханий!

«MySoul — це завжди про привабливість, витончені силуети, відверті деталі, які підкреслюють жіночність та красу кожної дівчини. Червона сукня — практично синонім Дня святого Валентина. Але якщо сумніваєтеся у червоному, одягайте чорну сукню — адже це завжди найкращий вибір коктейльного образу», — радить українська дизайнерка та засновниця бренду MySoul Марія Свида.

У капсулі представлені сукні з декором зі страз та кристалів, які зараз на піку популярності. Якщо хочеш справити вау-враження та підкорити його з першого погляду, роби ставку на спокусливу червону сукню з вирізами та високим розрізом.

Для найсміливіших — ефектна червона сукня трендової у новому сезоні довжини міні, виконана із ексклюзивної тканини з кристалами.

Безпрограшним вибором до Дня святого Валентина стане також червона міні-сукня з шовку асиметричного крою із розрізами.

А прихильниці звабливої класики точно оцінять чорні сукні з витонченим декором зі страз, пікантними розрізами, жіночними приталеними силуетами та яскраво вираженою лінією декольте.

Бренд MySoul створений у 2015 році одеською дизайнеркою Марією Свидою. За цей час він підкорив серця жінок з усієї України, а також став улюбленим серед світових фешн-єнфлюєнсерок. Для створення своїх виробів бренд використовує найякісніші європейські тканини та фурнітуру, а також застосовує найкращі технології швейного виробництва.