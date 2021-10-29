Украинский бренд презентует первую коллекцию обуви из кактусовой кожи

Мода / Fashion news 29 октября 2021

Cosmo

Украинский бренд разработал первую линейку босоножек SS22 из инновационной мексиканской кожи Desserto.

Мария Маслий, дизайнер бренда, уже четыре года глубоко изучает тему осознанной моды. Все началось с социального проекта с Яной Червинской Sustainable Fashion Pad, где создавались инсталляции, образовательные лектории и спецпроекты в медиа для популяризации осознанной моды.

Далее вместе с Анной Швец они создавали шоурум устойчивых брендов в Париже и Милане The Sustainables, были кураторами инсталляции устойчивых брендов на Миланской неделе моды, провели International Sustainable Fashion Design Contest с финалом на Лондонской неделе моды.

Этот путь нашел отражение в истории бренда Marsala. Команда кастомизирует большую часть заказов, создает классические дизайны, которые могут жить в гардеробе не один сезон, производит обувь высокого качества, которая служит долго. Сегодня же бренд идет дальше в создании более экологичного продукта.

Это был поиск длиной четыре года, в течение которых было опробовано много альтернативных материалов. К примеру, кожа ананасов, которая не подошла по внешнему виду. Выбор пал на инновационную «кактусовую кожу». Работать с подобными материалами очень сложно, но на тысячной попытке украинскому бренду удалось.

Мексиканская кожа Desserto – это первый в мире прочный и экологически чистый органический материал из кактуса Нопал, также известного как опунция. Производится в большом разнообразии цветов, толщин и текстур. В коллекцию обуви Marsala войдут 20 моделей, которые увидят свет весной 2022 года.