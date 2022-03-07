Українське коріння: Леонардо ДіКапріо пожертвував 10 мільйонів доларів для ЗСУ

Звезды / Новости 7 марта 2022

Cosmo

Весь світ підтримує Україну у її боротьбі з повномасштабною агресією росії. Так, вчора ми писали про те, що Міла Куніс та Ештон Кутчер зберуть для українців 30 мільйонів доларів, а згодом стало відомо про те, що свій внесок у майбутню перемогу України зробив і Леонардо Дікапріо. Так, за інформацією видання GSA News, голлівудський актор пожертвував 10 мільйонів доларів на потреби української армії.

Нагадаємо, бабуся актора, Олена Смірнова, народилася в Одесі. Згодом вона разом з батьками емігрувала до Німеччини, де вийшла заміж за німця Вільгельма Інденбіркена і стала Гелен Інденбіркен. Там бабусю та дідуся актора застала Друга світова війна. Мати Дікапріо Ірмелін народилася в бомбосховищі під час авіанальоту у 1943 році.