Український актор та співак Паша Лі загинув у результаті обстрілів російських окупантів в Ірпені

Звезды / Новости 6 марта 2022

Cosmo

У неділю, 6 березня, в результаті обстрілів російських окупантів в Ірпені, загинув український актор та співак Паша Лі. Йому було 33 роки. Про це повідомив український адвокат і журналіст Ярослав Куц у соцмережах.

«Пашка Лі... Навіть фото не встигли зробити... Покійся з миром», — написав він.

Актор напередодні вступив до лав територіальної оборони ЗСУ, щоб захищати Україну від російських окупантів.

«За останні 48 годин є можливість сісти та світлину кинути про те, як нас бомблять, а ми посміхаємось, тому що впораємось, і все буде Україна. Ми працюємо!» — йдеться в останньому пості Паші в інстаграм.

Вічна пам`ять Паші Лі та всім українським захисникам, які вже на небі. Героям слава!