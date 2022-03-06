Український актор та співак Паша Лі загинув у результаті обстрілів російських окупантів в Ірпені

Звезды / Новости
6 марта 2022
Cosmo

У неділю, 6 березня, в результаті обстрілів російських окупантів в Ірпені, загинув український актор та співак Паша Лі. Йому було 33 роки. Про це повідомив український адвокат і журналіст Ярослав Куц у соцмережах

«Пашка Лі... Навіть фото не встигли зробити... Покійся з миром», — написав він. 

Актор напередодні вступив до лав територіальної оборони ЗСУ, щоб захищати Україну від російських окупантів.

«За останні 48 годин є можливість сісти та світлину кинути про те, як нас бомблять, а ми посміхаємось, тому що впораємось, і все буде Україна. Ми працюємо!» — йдеться в останньому пості Паші в інстаграм.

Вічна пам`ять Паші Лі та всім українським захисникам, які вже на небі. Героям слава!

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Фото: instagram.com/pashaleeofficial
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