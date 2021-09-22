Умер актер Уилли Гарсон, тот самый Стэнфорд из «Секса в большом городе»

Звезды / Новости
22 сентября 2021
Cosmo

Сегодня утром все СМИ ошарашила новость о смерти звезды сериала (и фильмов) «Секс в большом городе» Уилли Гарсона. Актер умер в возрасте 57 лет. О трагическом событии сообщил сын Уилли, Нейтен.

«Я так люблю тебя, папа. Покойся с миром. Я рад, что ты разделил со мной все свои путешествия и смог всего достичь. Я безумно горжусь тобой. И всегда буду любить тебя. Но думаю, что тебе пора отправиться в собственное путешествие. Люблю тебя больше, чем ты мог быпредставить, и я рад, что теперь ты обрел покой. Ты был самым веселым и умным человеком из всех, которого я знал. Я рад, что ты поделился со мной этой любовью. Я никогда этого не забуду и не растеряю», — трогательно поделился Нейтен.

Причину смерти актера не сообщают, но в СМИ ранее попадали слухи о том, что актер боролся с раком уже длительное время.

3 5 1
Спецпроекты
Реклама
Читайте также
1
Кейт Миддлтон показала стильный жакет на осень 2021
2
7 самых дорогих платьев звезд на красных дорожках
3
Умер один из главных героев сериала «Секс в большом городе»
4
Как принцессы: вспоминаем самые пышные платья звезд всех времен
5
Аня Тейлор-Джой, Кейт Уинслет и другие на премии «Эмми-2021»
Звезды / Новости

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек дали первое интервью после воссоединения

Спойлер: Бен был предельно откровенен.

Звезды / Новости

Пополнение: принцесса Беатрис впервые стала мамой

Мальчик или девочка?

Звезды / Новости

Все еще впереди: 5 знаменитостей, которые добились успеха только после 30

Порция мотивации.

Звезды / Новости

Ирина Шейк впервые прокомментировала роман с Канье Уэстом

Из первых уст.

Stay home with Cosmopolitan
1
Повний локдаун: у Києві закривають школи, дитсадки та громадський транспорт 
2
В wish-list: 7 стильных вещей, которые сделают твой дом уютнее
3
Де гуляти в карантин: ТОП-10 муралів Києва
4
Как и чем дезинфицировать смартфон, чтобы точно избавиться от бактерий и вирусов
5
У Києві знову запроваджують жорсткий карантин: що це означає
Звезды / Новости

Power couple: Меган Маркл и принц Гарри на обложке Time

Супруги вошли в ТОП-100 самых влиятельных людей в мире.

Loading...
Звезды / Новости

Семейные будни: Кейт Миддлтон попала в объективы папарацци во время шоппинга с подросшими детьми

Мимими дня!

Читайте также
1
Что носить прямо сейчас, когда на улице холодно и сыро: берем пример с супермодели Джиджи Хадид
2
Принцеса Євгенія зворушливо привітала сестру Беатріс з народженням доньки
3
В Черновцах пройдет первая AR-выставка, посвященная фестивалю «Червона рута — 89»
4
Ума Турман призналась, что сделала аборт в подростковом возрасте
5
Бритни Спирс поздравила сыновей с днем рождения
Звезды / Новости

Хейли и Джастин Бибер снова спровоцировали слухи о скором пополнении в семье

На красной дорожке Met Gala. 

Звезды / Новости

Яркий дебют: влюбленные Рианна и ASAP Rocky появились на красной дорожке Met Gala

Обожаем!

Звезды / Новости

Самое трогательное фото дня: брат Кейт Миддлтон женился на своей возлюбленной Ализе Тевене

Какие красивые!

Звезды / Новости

Очень редкий выход: Леонардо Дикаприо с возлюбленной Камилой Морроне появились на публике вдвоем

Мы скучали!

Хочешь больше узнать про "Звезд"?
Звезды / Новости

Она сказала «да»: Бритни Спирс выходит замуж

Звезда показала роскошное обручальное кольцо в инстаграм.

Звезды / Новости

Надо видеть: Monatik презентовал новый клип

Трехмерная компьютерная анимация и город Ритма!  

Гороскоп

Овен

Телец

Близнецы

Рак

Лев

Дева

Весы

Скорпион

Стрелец

Козерог

Водолей

Рыбы
Звезды / Новости

Платье мечты: бывший «ангел» Victoria’s Secret Жасмин Тукс вышла замуж

Просто королева!

Звезды / Новости

Катя Осадчая и Юрий Горбунов рассекретили имя своего новорожденного сына

Красивое!

Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua
Звезды / Новости

Князь Монако Альбер II прокомментировал слухи о разводе с женой

Из первых уст.

 
© Copyrignt Cosmopolitan Ukraine, 2019. Все права защищены.