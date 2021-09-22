Умер актер Уилли Гарсон, тот самый Стэнфорд из «Секса в большом городе»

Звезды / Новости 22 сентября 2021

Cosmo

Сегодня утром все СМИ ошарашила новость о смерти звезды сериала (и фильмов) «Секс в большом городе» Уилли Гарсона. Актер умер в возрасте 57 лет. О трагическом событии сообщил сын Уилли, Нейтен.

«Я так люблю тебя, папа. Покойся с миром. Я рад, что ты разделил со мной все свои путешествия и смог всего достичь. Я безумно горжусь тобой. И всегда буду любить тебя. Но думаю, что тебе пора отправиться в собственное путешествие. Люблю тебя больше, чем ты мог быпредставить, и я рад, что теперь ты обрел покой. Ты был самым веселым и умным человеком из всех, которого я знал. Я рад, что ты поделился со мной этой любовью. Я никогда этого не забуду и не растеряю», — трогательно поделился Нейтен.

Причину смерти актера не сообщают, но в СМИ ранее попадали слухи о том, что актер боролся с раком уже длительное время.