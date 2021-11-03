Ускользающая красота: новый кампейн Anna October

Мода / Fashion news
3 ноября 2021
Cosmo

Новая визуальная история Anna October — это римейк на «Ускользающую красоту» Бернардо Бертолуччи. Эта фото-история отображает путь женщины к самопознанию. Главным прототипом для нее была выбрана центральная фигура фильма Люси Хармон с её бушующей женской энергией. Как и Люси, героиня словно сочетает в себе бунтарство с невинностью, богемный шик с домашним уютом. Anna October исследует фундаментальные идеи “Ускользающей красоты” — женскую чувственность, желания и внутреннюю свободу. Наследуя Бертолуччи, было важно запечатлеть переход от детства к юности, этап взросления девочки и её тягу к познанию сексуальности.

Этот нарратив представляет собой сочетание коллекций Pre Fall 2021, Fall Winter 2021 и Spring Summer 2022, таким образом Анна подчеркивает целостность бренда и отсутствие понятия актуальности вещей. Anna October выступает против концепции «Новых сезонов» и трендов. Бренд руководствуется принципами Slow Fashion, создавая вещи, которые вызывают эмоциональный отклик и на долгие годы занимают особое место в гардеробе.

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Фото: Стефан Лісовський
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