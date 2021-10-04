Королеве посвящается: принцесса Беатрис рассекретила имя своей новорожденной дочери

Звезды / Новости
4 октября 2021
Cosmo

В конце сентября королевская семья поделилась радостной новостью о том, что принцесса Беатрис и Эдоардо Мапелли-Моцци впервые стали родителями — у супругов родилась дочь. А на днях счастливые родители наконец-то рассекретили имя малышки.

«Мы рады сообщить, что назвали нашу дочь Сиенна Элизабет Мапелли Моцци. У нас все хорошо, а Вулфи (сын супруга принцессы от первого брака — Прим.ред.) — лучший старший брат для Сиенны», — сообщила в своем твиттер Беатрис. 

«Сиенна Элизабет Мапелли Моцци. Наша совместная жизнь только началась, но я уже в предвкушении всего того удивительного, что ждет нас впереди. Я испытываю огромную любовь и благодарность по отношению к моей потрясающей жене, малышке Сиенне и Вулфи. Мне хотелось бы запомнить эти дни навсегда», — написал Эдоардо в инстаграм. 

Мимими!

5 5 1
Фото: Gettyimages
Спецпроекты
Реклама
Читайте также
1
Бархатный пиджак и прозрачный корсет: Жизель Оливейра показала костюм, который стройнит
2
Ретро-вдохновение: одеваемся, как француженки в холодную осень
3
Самая эффектная пара: Тина Кунаки и Венсан Кассель на показе в Париже
4
В удлиненном пиджаке и пушистых тапочках: осенний образ Хейли Бибер в Нью-Йорке
5
5 самых дорогих разводов в истории
Звезды / Новости

Фотофакт: Ким Кардашьян и Канье Уэст снова проводят время вместе

Примирение не за горами? 

Звезды / Новости

Возлюбленная Леонардо Дикаприо Камила Морроне сыграет в новом мини-сериале Amazon

Несколькими атмосферными фото со съемочной плодащки модель поделилась в своем инстаграм.

Звезды / Новости

Дуэт, который мы заслужили: Брэд Питт и Джордж Клуни снова снимутся вместе 

Уже ждем с нетерпением!

Звезды / Новости

«Я готова делить себя с кем-то другим»: Дженнифер Энистон рассказала о личной жизни в новом интервью

Новый этап. 

Stay home with Cosmopolitan
1
Повний локдаун: у Києві закривають школи, дитсадки та громадський транспорт 
2
В wish-list: 7 стильных вещей, которые сделают твой дом уютнее
3
Де гуляти в карантин: ТОП-10 муралів Києва
4
Как и чем дезинфицировать смартфон, чтобы точно избавиться от бактерий и вирусов
5
У Києві знову запроваджують жорсткий карантин: що це означає
Звезды / Новости
Об этом все говорят

Это официально: Лина Данэм вышла замуж

Подробности в материале!

Loading...
Звезды / Новости

Відверті зізнання на «Танцях»: Дмитро Каднай розповів про зйомки в еротичному фільмі, а Джамала — про жорсткий контракт із голлівудським продюсером

Дуже особисті подробиці з перших вуст. 

Читайте также
1
У Києві пройшла вечірка на честь оновлення колекції Pandora ME
2
Скарлет Йоханссон владнала конфлікт з Disney
3
Інсайдер розкрив подробиці стосунків Анджеліни Джолі та The Weeknd
4
Дженніфер Лоуренс взяла участь у мітингу за право жінок робити аборт
5
Деніел Крейг отримає зірку на голлівудській Алеї слави
Звезды / Новости

Романтический дебют: Том Хиддлстон впервые появился на красной дорожке со своей новой возлюбленной

Отлично смотрятся вместе!

Звезды / Новости

Снова холостяк: Илон Маск расстался с певицей Граймс

Конец истории.

Звезды / Новости
Об этом все говорят

Элегантная и очень опасная: Анджелина Джоли снова была замечена на романтическом ужине с The Weeknd

Фото дня. 

Звезды / Новости

Они вернулись: первый выход Меган Маркл и принца Гарри после рождения дочери

Мы так скучали за этой красивой парой и стильными нарядами Меган.

Хочешь больше узнать про "Звезд"?
Звезды / Новости

Пожар: Джиджи Хадид, Ирина Шейк и Эмили Ратаковски на шоу Savage X Fenty

Новое бельевое шоу Рианны — просто пожар! Только посмотри, что творилось на подиуме и бэкстейдже.

Звезды / Новости
Об этом все говорят

Чистый секс: Меган Фокс и Кортни Кардашьян в кампейне Skims

Осторожно, горячо!

Гороскоп

Овен

Телец

Близнецы

Рак

Лев

Дева

Весы

Скорпион

Стрелец

Козерог

Водолей

Рыбы
Звезды / Новости

Умер актер Уилли Гарсон, тот самый Стэнфорд из «Секса в большом городе»

Не верится.

Звезды / Новости

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек дали первое интервью после воссоединения

Спойлер: Бен был предельно откровенен.

Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua
Звезды / Новости

Пополнение: принцесса Беатрис впервые стала мамой

Мальчик или девочка?

 
© Copyrignt Cosmopolitan Ukraine, 2019. Все права защищены.