Королеве посвящается: принцесса Беатрис рассекретила имя своей новорожденной дочери

Звезды / Новости 4 октября 2021

Cosmo

В конце сентября королевская семья поделилась радостной новостью о том, что принцесса Беатрис и Эдоардо Мапелли-Моцци впервые стали родителями — у супругов родилась дочь. А на днях счастливые родители наконец-то рассекретили имя малышки.

«Мы рады сообщить, что назвали нашу дочь Сиенна Элизабет Мапелли Моцци. У нас все хорошо, а Вулфи (сын супруга принцессы от первого брака — Прим.ред.) — лучший старший брат для Сиенны», — сообщила в своем твиттер Беатрис.

«Сиенна Элизабет Мапелли Моцци. Наша совместная жизнь только началась, но я уже в предвкушении всего того удивительного, что ждет нас впереди. Я испытываю огромную любовь и благодарность по отношению к моей потрясающей жене, малышке Сиенне и Вулфи. Мне хотелось бы запомнить эти дни навсегда», — написал Эдоардо в инстаграм.

Мимими!