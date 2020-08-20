В коротких джинсовых шортах и с ослепительной улыбкой: 51-летняя Дженнифер Энистон в новой фотосессии

Звезды / Новости 20 августа 2020

Cosmo

Несмотря на пандемию коронавируса и карантин, профессиональная жизнь Дженнифер Энистон бъет ключом: уже в эту пятницу актриса вместе с экс-супругом Брэдом Питтом примет участие в чтении молодежной комедии под названием «Быстрые перемены в школе Риджмонт-Хай», а вскоре исполнительница роли нашей любимой Рэйчел Грин вместе с остальным кастом приступит к съемкам к продолжению «Друзей».

Не можем не упомянуть и о супер-популярном сериале с участием звезды под названием «Утреннее шоу», за который она получила не только положительные отклики от зрителей, но и премию SAG Awards. О нем Дженнифер рассказала в новом интервью для LA Times.

«Это шоу было как двадцать лет терапии в десяти эпизодах. Временами я читала сценарий и чувствовала, что у меня падает гора с плеч», — призналась Энистон. В фотосессии для издания 51-летняя звезда примерила несколько стильных образов, в которых продемонстрировала безупречную физическую форму и сияющий внешний вид.

Просто красотка!