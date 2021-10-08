В октябре Sleeper перечислит средства с продаж розовых вещей на поддержу онкобольных женщин

Мода / Fashion news
8 октября 2021
Cosmo

Октябрь — месяц профилактики и борьбы с раком молочной железы. Шестой год подряд бренд мультифункциональной одежды Sleeper поддерживает мировую инициативу. Рак молочной железы — одно из самых распространенных онкологических заболеваний в мире. По данным Всемирной Организации Здравоохранения в 2020 году раком молочной железы заболело свыше 2.2 миллионов женщин по всему миру.

В команде Sleeper 90 % сотрудников это женщины разных возрастов. И для того, чтобы проявить солидарность с теми, кто проходит через это очень сложное время, бренд перечислит процент средств с продажи розовых вещей для поддержки онкобольных женщин. Также в этом году бренд создаст полезную ежегодную традицию — в октябре все желающие женщины-сотрудницы бренда отправятся на обследование молочной железы.

Ежегодный общий медицинский осмотр необходим независимо от возраста, и он также должен включать посещение маммолога. По словам специалистов, каждая девушка с 18 лет один раз в год должна проводить УЗИ молочной железы, а с 45 лет — маммографию. Ранняя диагностика и правильная профилактика способны предотвратить или снизить риск раковых заболеваний, а обнаружение рака на ранней стадии дает больше шансов на полное выздоровление.

«Превалирующее большинство наших коллег — это женщины, — говорит соосновательница бренда Катя Зубарева. Мы все эти годы, работая плечем к плечу, знаем как сложно иногда вырваться из своей привычной рутины — карьеры, семьи, наших разного рода увлечений для того, чтобы инвестировать время в себя и пройти ежегодный чекап». 

«Для того чтобы не забывать об этом небольшом шаге, который может предупредить те последствия, с которыми связано лечение, — дополняет соосновательница бренда, Ася Вареца. — Мы инициируем традицию обследования груди, которое мы будем проходить раз в год в октябре, вместе с нашей командой. Мы подберем диагностику в зависимости от возраста наших сотрудниц — УЗИ для женщин до 45 лет, а с 45 лет — мамографию». 

Sleeper сотрудничает с украинским благотворительным фондом «Квитна» уже третий год подряд. Фонд оказывает адресную помощь женщинам с раком молочной железы, а также ведет постоянную активную информационную и образовательную деятельность в этой сфере.

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Фото: Sleeper
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