«В Україні гинуть люди»: зірка серіалів «Беверлі-Гіллз» та «Усі жінки — відьми» Шеннен Доерті нагадала про війну глядачам «Оскара»

Звезды / Новости 28 марта 2022

Cosmo

Зірка серіалів «Беверлі-Гіллз» та «Усі жінки — відьми» Шеннен Доерті нагадала своїм підписникам про те, що у той час, коли в Лос-Анджелесі вручають нагороди «Оскар» та обговорюють скандали, які відбулись на цьогорічній церемонії у прямому ефірі, в Україні триває війна і досі гинуть люди.

Так, акторка опублікувала в Instagram дві світлини: на першій — найбільш обговорюваний момент церемонії, коли Вілл Сміт вдарив ведучого Кріса Рока (перед цим той невдало пожартував над зачіскою дружини актора, яка страждає на алопецію), а на другій — загиблий чоловік, у якого відірвало ногу через обстріли.

«В інших новинах... гинуть люди в Україні», — написала у пості зірка.

Нагадаємо, Доерті регулярно заявляє про підтримку України, закликає жертвувати кошти на допомогу українцям, показує у своїх соцмережах зруйновані російськими ракетами та бомбами українські міста та, на відміну від організаторів «Оскара», які жодного разу не згадали на церемонії про винуватця цієї жахливої війни — росію —, називає речі своїми іменами.