В Україні з’явився сервіс UkrBrandsNow.com, який розповідає про бренди, що відновили роботу під час війни

Мода / Fashion news 15 апреля 2022

Cosmo

Повномасштабна війна стала шоком для кожної гілки економіки нашої країни, і модна індустрія — не виняток. Багато українських виробників одягу, аксесуарів та товарів для дому зупинили свою роботу внаслідок вимушеного переселення та небезпеки ворожих військових атак.

Втім, впродовж першого місяця багато виробників спромоглись реорганізувати власне виробництво та доставку, і тепер продовжують роботу, щоб підтримами економіку всієї країни. Проект UkrBrandsNow.com створенний з метою підтримки індустрії моди та інформування людей про те, які компанії зараз доступні для замовлення.

Наразі на сайті доступні жіночі та чоловічі марки одягу, аксесуарів та косметики, ювелірні бренди, а також виробники товарів для дому. UkrBrandsNow.com працює як майданчик, де зібрані перевірені дані про бренди, що відновили роботу, а також посилання на соціальні мережі марок або їхні сайти для подальшого прямого контакту клієнтів з виробниками. Зараз на сайті представлено понад 130 брендів.

UkrBrandsNow.com — не комерційний проект, створений дизайнером інтерфейсів Кирилом Душкою.

«Мода не є моєю пристрастю, проте мені на думку спала ідея, що в екстремальних умовах війни потрібно підтримати тих, хто може працювати та своєю роботою підтримати країну. Реалізовано проект за тиждень, проте я постійно працюю над його розвитком, та планую розширити список брендів, їхніх категорій», — розповідає Кирило.