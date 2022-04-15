В Україні з’явився сервіс UkrBrandsNow.com, який розповідає про бренди, що відновили роботу під час війни

Мода / Fashion news
15 апреля 2022
Cosmo

Повномасштабна війна стала шоком для кожної гілки економіки нашої країни, і модна індустрія — не виняток. Багато українських виробників одягу, аксесуарів та товарів для дому зупинили свою роботу внаслідок вимушеного переселення та небезпеки ворожих військових атак.

Втім, впродовж першого місяця багато виробників спромоглись реорганізувати власне виробництво та доставку, і тепер продовжують роботу, щоб підтримами економіку всієї країни. Проект UkrBrandsNow.com створенний з метою підтримки індустрії моди та інформування людей про те, які компанії зараз доступні для замовлення. 

Наразі на сайті доступні жіночі та чоловічі марки одягу, аксесуарів та косметики, ювелірні бренди, а також виробники товарів для дому. UkrBrandsNow.com працює як майданчик, де зібрані перевірені дані про бренди, що відновили роботу, а також посилання на соціальні мережі марок або їхні сайти для подальшого прямого контакту клієнтів з виробниками. Зараз на сайті представлено понад 130 брендів.

UkrBrandsNow.com — не комерційний проект, створений дизайнером інтерфейсів Кирилом Душкою.

«Мода не є моєю пристрастю, проте мені на думку спала ідея, що в екстремальних умовах війни потрібно підтримати тих, хто може працювати та своєю роботою підтримати країну. Реалізовано проект за тиждень, проте я постійно працюю над його розвитком, та планую розширити список брендів, їхніх категорій», — розповідає Кирило. 

5 5 1
Спецпроекты
Свобода бути собою:

Анна Трінчер і Jerry Heil про самовираження та girl power
Реклама
Читайте также
1
Свобода бути собою: Анна Трінчер і Jerry Heil про самовираження та girl power
2
З Україною в серці: 5 брендів, які випустили свої колекції на підтримку ЗСУ та жінок, що постраждали від війни
3
В Україні з’явився сервіс UkrBrandsNow.com, який розповідає про бренди, що відновили роботу під час війни
4
Джорджіо Армані провів показ на Тижні моди в Мілані у тиші на знак солідарності з Україною
5
Які сумки носять fashion-інфлюенсери: 7 найпопулярніших моделей
Мода / Fashion news

Victoriaʼs Secret також йде з російського ринку

Янголи там більше не живуть.

Мода / Fashion news

Слідом за Nike та Puma: Adidas призупиняє роботу на російському ринку

Раніше бренд оголосив про припинення співпраці з російським футбольним союзом.

COSMO / Тренды

Свобода бути собою: Анна Трінчер і Jerry Heil про самовираження та girl power

Мода / Fashion news

Andre Tan, Kachorovska, OneByOne та інші: як українська модна індустрія допомагає Збройним силам України

Українські бренди перепрофілювали свої виробництва з пошиття весняно-літніх колекцій на виробництво бронежилетів, берців та інших речей, яких потребують ЗСУ.

Мода / Fashion news

Річ місяця: светр з написом «Русский корабль, иди нах*й!» від українського бренду Siyai

Всі кошти від продажу підуть на допомогу українській армії.

Мода / Fashion news

Zara, Bershka, Massimo Dutti та інші бренди компанії Inditex закривають магазини у Росії

Тепер шопінг у РФ буде іншим. 

Loading...
Мода / Fashion news

Джорджіо Армані провів свій показ у тиші на знак солідарності з Україною

«Ми не хочемо святкувати, тому що навколо нас відбувається щось дуже тривожне», — заявив дизайнер.

Мода / Fashion news

«Impossible is Nothing»: українські спортсменки Анжеліка Терлюга, Людмила Лузан та Наталія Морквич знялись у новій кампанії adidas

Справжня мотивація. 

Мода / Fashion news

В чому святкувати День святого Валентина: 7 красивих та дуже спокусливих суконь для вау-ефекту

З капсульної колекції суконь від бренду MySoul.

Мода / Fashion news

Кайл Маклахлен, Джефф Голдблюм, Ейса Баттерфілд та інші стали зірками показу Prada

Зірковий вихід.     

Мода / Fashion news
Это интересно

Необычные украшения от украинских ювелирных брендов

Для тех, кто любит быть в центре внимания.

Хочешь больше узнать про "Тренды Моды"?
Мода / Fashion news

Виктория Щорба стала лицом новой коллекции «Timeless» от Heritage India Fashions

Очень красиво!

Мода / Fashion news

Аліна Долініна стала обличчям капсульної колекції прикрас Only Good X Ears&Fingers 

Гороскоп

Овен

Телец

Близнецы

Рак

Лев

Дева

Весы

Скорпион

Стрелец

Козерог

Водолей

Рыбы
Мода / Fashion news

5 социальных инициатив от украинских модных брендов

Сегодня мало просто создавать модную одежду — большие бренды работают со смыслами, инвестируя деньги и время в масштабные социальные проекты.

Мода / Fashion news

Pantone назвав колір року 2022

Вперше колір року створили на основі цифрових технологій, а не обрали з уже існуючих відтінків, тим самим збагативши палітру синього.

Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua
Мода / Fashion news

У тандемі з природою: Tvorchi у новій колаборації Marc O'Polo

Зйомка пройшла у Васильківських Карпатах, на тлі казкової та незайманої природи.

 
© Copyrignt Cosmopolitan Ukraine, 2019. Все права защищены.