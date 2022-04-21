«Ваша допомога потрібна зараз, а не завтра»: Міккі Рурк закликав Німеччину прискорити постачання важкого озброєння Україні

Звезды / Новости 21 апреля 2022

Cosmo

Актор Міккі Рурк, який підтримує Україну з перших днів повномасштабного вторгнення рф, звернувся до керівництва Німеччини з вимогою якнайшвидше надати українським захисникам важке озброєння.

«Всю Україну руйнують, ріжуть і вбвають. Сполучені Штати та наші співвітчизники надсилають хоробрим українцям та їхнім військовим всю техніку та всю артилерію так швидко, як тільки можуть. Україна ніколи не здасться, вони будуть битися до останнього, тому я посилаю термінове прохання до одного з наших найближчих союзників — Німеччини. Нам дуже потрібно, щоб ви активізували та прискорили постачання та всю артилерію, яка потрібна українським бійцям, щоб вижити. Там не шкодують ні людей похилого віку, ні дітей. Ця безбожна війна має закінчитися якнайшвидше. Давай, Німеччино, твоя допомога потрібна зараз, а не завтра. З усією повагою», — написав актор в Instagram.