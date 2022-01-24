Вбрання, гості і діджей: усі подробиці весілля Брукліна Бекхема та Ніколи Пельтц

Звезды / Новости 24 января 2022

Cosmo

Увесь світ чекає нових подробиць щодо однієї з найгучніших подій цього року — весілля 22-річного сина Девіда та Вікторії Бекхем Брукліна. Нагадаємо, що його обраницею стала 27-річна акторка та дочка знаменитого промисловця-мільярдера Нікола Пельтц. Шанувальники пари навіть назвали їхнє весілля «головним весіллям року».

Нарешті стало відомо, що церемонія відбудеться 9 квітня в Палм-Біч, у розкішному маєтку батька нареченої Нельсона Пельтца (в якому, між іншим, 27 спальних кімнат). Пельтц придбав цей будинок за 103 мільйони доларів ще в 2015 році. Вбрання Ніколи буде відповідати розкоші атмосфери — наречена змінить дві сукні від Valentino протягом дня.

За музичний супровід, за інформацією видання The Mirror, відповідатиме репер Снуп Дог. Зірковий діджей обіцяє, що «танцювальна сцена буде у вогні», у чому немає жодних сумнівів. Снуп Дог також організовує парубоцьку вечірку Брукліна в Лас-Вегасі. Крім того, на нас чекає ще одна радісна подія — возз’єднання культового гурту Spice Girls, приурочене до весілля знаменитостей.

Ведучим церемонії виступить батько Брукліна, Девід, а роль шаферів дістанеться його молодшим братам — 18-річному Ромео та 16-річному Крузу. На весілля також запрошені Джіджі Хадід, Ніколь Річі, Гордон та Тану Рамзі. Чи приїде на церемонію Елтон Джон, хрещений батько Брукліна, досі невідомо, адже на цей час у нього заплановано турне.

Текст: Ольга Распутня