Відео: Джаред Лето поспілкувався з українцями та заспівав пісню про Одесу у своєму Instagram

Звезды / Новости
12 марта 2022
Cosmo

Джаред Лето неодноразово відвідував Україну та зізнавався їй у коханні. А зараз, коли наша країна героїчно протистоїть повномасштабній агресії росії, музикант активно підтримує її у своїх соцмережах. Зокрема, днями він влаштував пряму трансляцію в Instagram, під час якої поспілкувався з українцями з Києва, Одеси та Польщі про те, що насправді відбувається у нашій країні.

А найбільше українців, які спостерігали за ефіром, розчулив момент, коли Лето, розмовляючи з підписником з Одеси, проспівав фрагмент легендарної пісні про прекрасне українське місто: «Ах, Одесса, жемчужина у моря».

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Фото: instagram.com/jaredleto
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