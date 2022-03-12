Відео: Джаред Лето поспілкувався з українцями та заспівав пісню про Одесу у своєму Instagram

Звезды / Новости 12 марта 2022

Cosmo

Джаред Лето неодноразово відвідував Україну та зізнавався їй у коханні. А зараз, коли наша країна героїчно протистоїть повномасштабній агресії росії, музикант активно підтримує її у своїх соцмережах. Зокрема, днями він влаштував пряму трансляцію в Instagram, під час якої поспілкувався з українцями з Києва, Одеси та Польщі про те, що насправді відбувається у нашій країні.

А найбільше українців, які спостерігали за ефіром, розчулив момент, коли Лето, розмовляючи з підписником з Одеси, проспівав фрагмент легендарної пісні про прекрасне українське місто: «Ах, Одесса, жемчужина у моря».