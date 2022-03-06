«Ніколи не думав, що вона знову буде актуальною»: Стінг виконав пісню «Russians», яку написав під час Холодної війни, і підтримав Україну

Звезды / Новости 6 марта 2022

Cosmo

Легендарний британський співак та музикант Стінг висловився на підтримку українців, які борються проти повномасштабної агресії РФ, та виконав свою пісню «Russians», випущену у 1985 році. Цією піснею музикант застерігав від наслідків Холодної війни, серед яких, зокрема, доктрина про гарантоване взаємне знищення. Радянський союз погрожує всіх знищити, співає у ній Стінг, однак він сподівається на те, що «росіяни також люблять своїх дітей», тому не стануть цього робити.

«Я рідко співав цю пісню за багато років з моменту її написання, тому що ніколи не думав, що вона знову буде актуальною. Але у світлі кривавого та жахливо хибного рішення однієї людини вторгнутися до мирної, незагрозливої сусідньої країни, вона знову є закликом до нашої людяності. Для хоробрих українців, які борються проти цієї жорстокої тиранії, а також багатьох росіян, які протестують проти цього неподобства, незважаючи на загрозу арешту та ув’язнення — ми, всі ми любимо своїх дітей. Зупиніть війну», — вимагає співак.

Також музикант залишив контакти складу у Польщі, куди можна надіслати допомогу українським біженцям.